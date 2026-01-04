विज्ञापन
यूपी में जमीन विवाद को लेकर पूर्व विधायक के भतीजे की पीट पीटकर हत्या

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि सूफियान की हत्या जमीन की पैमाइश के दौरान हुए विवाद की वजह से हुई है.  इस घटना में सूफियान का भाई अकरम जिसकी उम्र 45 साल है गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है.

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां जमीन विवाद को लेकर पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे की पीट पीटकर हत्या कर दी गई है. पुलिस ने मृतक की पहचान 43 वर्षीय सूफियान के रूप में की है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. ये घटना बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव ग्यासपुर की बताई जा रही है. 

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि सूफियान की हत्या जमीन की पैमाइश के दौरान हुए विवाद की वजह से हुई है.  इस घटना में सूफियान का भाई अकरम जिसकी उम्र 45 साल है गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. दोनों भाई नीमखेड़ा के पास स्थित बाग की पैमाइश के लिए गए थे,जहां विवाद बढ़ने पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया. इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. 

घायल हालत में दोनों को जिला अस्पताल लाया गया. जहां डॉक्टरों ने सूफियान को मृत घोषित कर दिया,जबकि अकरम का इलाज जारी है.घटना के बाद जिला अस्पताल में भारी भीड़ जुट गई, जिससे तनाव की स्थिति बन गई. एसएसपी दिनेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई.पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

