विज्ञापन
WAR UPDATE

नोरा फतेही वाले अश्लील गाने को गाया किसने? ये है वो सिंगर जिसने पहले हिंदी गाने से मचाया बवाल

KD: The Devil फिल्म का गाना सरके चुनर यूट्यूब पर आते ही बवाल मच गया. इस गाने के लिरिक्स पर इतना हंगामा मचा कि इस गाने को अब हटा लिया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
नोरा फतेही वाले अश्लील गाने को गाया किसने? ये है वो सिंगर जिसने पहले हिंदी गाने से मचाया बवाल
किसने गाया है केडी फिल्म का विवादित गाना
Social Media
नई दिल्ली:

संजय दत्त और नोरा फतेही की फिल्म 'केडी: द डेविल' का गाना ‘सरके चुनर तेरी सरके' विवादितों में घिर चुका है. गाने पर कार्रवाई करने की बात की जा रही हैं और मेकर्स ने पहले ही गाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. विवादित गीत को लेकर सोशल मीडिया पर नोरा फतेही की कड़ी आलोचना हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने के पीछे यानी पर्दे के पीछे कौन लोग हैं? इस गाने को लिखा है रकीब आलम ने और इसे अपनी आवाज देने वालीं मशहूर गायिका मंगली हैं.

पहले बात करते हैं कि सिंगर मंगली की. सत्यवती राठौड़ ही मंगली हैं, जिन्हें प्यार से उनके फैंस मंगली कहकर बुलाते हैं. मंगली तेलंगाना की एक लोकप्रिय भारतीय लोक गायिका हैं और तमिल, तेलुगू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में गाना गाती हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मंगली ने नोरा फतेही और संजय दत्त के साथ 'सरके चुनर' से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया है.

यह भी पढ़ें: भारत के सबसे बड़े फ्लॉप डायरेक्टर ने किया धुरंधर 2 का रिव्यू, बोले- इसके आगे शोले टीवी सीरियल लगेगी

यह मंगली का पहला हिंदी गाना है. इसके अलावा, उन्होंने इसी फिल्म का तेलुगू वर्जन भी गाया है. टीवी प्रेजेंटर के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाली मंगली दक्षिण भारत में अपनी भारी लेकिन हाई-पिच आवाज के लिए जानी जाती हैं, हालांकि उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनका पहला हिंदी गाना इतना विवादित होगा.

बता दें इस गाने पर बढ़ते विवाद के बीच केडी के डायरेक्टर प्रेम की पत्नी रक्षिता ने इस गाने को सपोर्ट किया है. उन्होंने कहा कि पहले भी पुष्पा 2 का पीलिंग्स, रानी मुखर्जी का ड्रीमम वेकअपम, खलनायक का चोली के पीछे जैसे कई गाने आए हैं लेकिन तब ठीक था. इस गाने पर इतना विवाद और ट्रोलिंग हो रही है.

यह भी पढ़ें: ऐश्वर्या राय हैं परफेक्शन की असली क्वीन, साड़ी पर सिलवटें न पड़ें इसलिए 7 घंटे खड़ी रहीं ब्यूटी क्वीन

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nora Fatehi Song Controversy, Nora Fatehi Sanjay Dutt Song, Nora Fatehi Song Taken Down After Massive Row, Sarke Chunar Teri Sarke Song Row, Sarke Chunar Teri Sarke Par Vivad Kyon
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com