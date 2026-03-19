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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1: रणवीर की धुरंधर 2 की तूफानी ओपनिंग, तोड़ा जवान-पठान का रिकॉर्ड, जानें कमाई

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1: धुरंधर द रिवेंज ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया है, जिसे देखकर ट्रेड एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं. कितना रहा रणवीर सिंह की फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन, आइए जानते हैं.

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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1: रणवीर की धुरंधर 2 की तूफानी ओपनिंग, तोड़ा जवान-पठान का रिकॉर्ड, जानें कमाई
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1: रणवीर सिंह की फिल्म की तूफानी ओपनिंग

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1: धुरंधर द रिवेंज ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया है, जिसे देखकर ट्रेड एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं. 19 मार्च को सिनेमाघरों में आई इस फिल्म ने पहले ही दिन 100 करोड़ नेट का आंकड़ा पार कर लिया, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार हुआ है. Sacnilk के मुताबिक, फिल्म देशभर में 8,900 से ज्यादा शोज में चल रही है और डे 1 पर 75.06 करोड़ की लाइव कमाई के साथ कुल नेट कलेक्शन 118.06 करोड़ तक पहुंच चुका है. यह फिल्म न सिर्फ साल की, बल्कि बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्म बन गई है.

जवान, पठान सब पीछे, पहले दिन ही बना डाला नया रिकॉर्ड

धुरंधर 2 ने ओपनिंग डे पर जो आंकड़े हासिल किए हैं, उन्होंने जवान, पठान, स्त्री 2 और एनिमल जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. जहां ‘जवान' ने 75 करोड़, ‘पठान' ने 57 करोड़ और ‘एनिमल' ने 64 करोड़ की ओपनिंग की थी, वहीं ‘धुरंधर 2' ने इन सभी को पीछे छोड़ते हुए नया बेंचमार्क सेट कर दिया. खास बात यह है कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही पेड प्रीव्यू में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी, जिसने इसके धमाकेदार ओपनिंग का संकेत दे दिया था. अब यह साफ हो गया है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लंबी रेस का घोड़ा साबित होने वाली है.

यह भी पढ़ें: Dhurandhar 2 Advance Booking Box Office Collection Day 2: धुरंधर 2 की बल्ले-बल्ले, दूसरे दिन ही पकड़ी 100 करोड़ की राह

स्टारकास्ट और कहानी का भी दिखा दम

फिल्म में रणवीर सिंह के साथ आर माधवन,अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. इस स्पाई-थ्रिलर को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है, जो अपने दमदार निर्देशन के लिए जाने जाते हैं. फिल्म का पहला पार्ट भी बॉक्स ऑफिस पर करीब 1300 करोड़ कमा चुका है और अब सीक्वल उससे भी बड़ी सफलता की ओर बढ़ता दिख रहा है. जिस रफ्तार से ‘धुरंधर 2' ने शुरुआत की है, उससे साफ है कि यह फिल्म ओपनिंग वीकेंड पर भी कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है और भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट्स में शामिल हो सकती है.
 

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