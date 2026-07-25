महिला ने पति को गिफ्ट की थी थार, उसी में बिठाकर गोली से उड़ाया; फिर नहर में फेंका

मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र से लापता हुई 23 वर्षीय अदीला रहमान के मामले में पुलिस जांच ने बड़ा मोड़ ले लिया है. पुलिस ने युवती के अपहरण और हत्या के आरोप में हिस्ट्रीशीटर कुर्बान अली और उसके भाई गुलफाम अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि अदीला की हत्या करने के बाद उसका शव उत्तराखंड के क्षेत्र में एक नहर में फेंक दिया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तकनीकी और भौतिक साक्ष्य जुटाने में लगी है. इस बीच आरोपी गुलफाम अली पहले से ही एक अन्य आपराधिक मामले में रामपुर जेल में बंद है, जहां उससे पूछताछ की गई है.

SUV के अंदर मारी गोली, फिर शव नहर में फेंका

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने दावा किया है कि अदीला रहमान की कथित तौर पर उसके पति गुलफाम अली ने SUV के अंदर गोली मारकर हत्या की थी. इसके बाद शव को उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के मंगलौर क्षेत्र की एक नहर में फेंक दिया गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि अदीला 25 जून से लापता थी. परिजनों को बताया गया था कि वह उच्च शिक्षा से जुड़े एलएलबी परीक्षा केंद्र के लिए हैदराबाद गई है, लेकिन बाद में उसकी गुमशुदगी ने गंभीर मामला का रूप ले लिया.

Moradabad Murder Case: मृतिका

नहर से मिला शव, बाद में हुई पहचान

पुलिस के अनुसार 4 जुलाई को हरिद्वार जिले के मंगलौर क्षेत्र की नहर से एक अज्ञात शव बरामद हुआ था. पहचान नहीं होने के कारण अंतिम संस्कार कर दिया गया था. बाद में जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शव की पहचान अदीला रहमान के रूप में होने का दावा किया गया. इसके बाद मुरादाबाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी.

पति और भाई के खिलाफ दर्ज हुआ केस

नगर पुलिस अधीक्षक कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि अदीला के परिजनों की तहरीर और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर गुलफाम अली और उसके भाई कुर्बान अली के खिलाफ अपहरण और हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं और उनकी कड़ियों को जोड़कर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है.

Moradabad Murder Case: आरोपी

प्रेम विवाह के बाद बिगड़े संबंध?

पुलिस जांच और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अदीला और गुलफाम कथित तौर पर राजस्थान के अजमेर में घर से भागकर साथ रहने लगे थे. बाद में दोनों नोएडा में रह रहे थे. जांचकर्ताओं का दावा है कि समय के साथ दोनों के संबंधों में तनाव बढ़ गया था. बताया जा रहा है कि अदीला पति के परिवार से दूरी बनाने पर जोर दे रही थी, जिससे दोनों के बीच लगातार विवाद होने लगे थे. परिवार को विवाह की जानकारी मिलने के बाद 18 जुलाई को अपहरण की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी.

29 जून को हुई वारदात का शक

पुलिस को शक है कि 29 जून को दोनों के बीच विवाद के बाद अदीला दिल्ली से टैक्सी लेकर मुरादाबाद लौट रही थी. इसी दौरान गुलफाम ने उसे जोया क्षेत्र में रोक लिया और अपनी SUV में बैठा लिया. जांच एजेंसियों के अनुसार पुराने टोल प्लाजा के पास दोनों के बीच दोबारा विवाद हुआ, जिसके बाद गोली मारकर हत्या किए जाने की आशंका है. इसके बाद शव को उत्तराखंड ले जाकर नहर में फेंकने की बात सामने आई है.

जेल में किया कथित इकबालिया बयान

एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी गुलफाम अली फिलहाल 2025 के एक हत्या के प्रयास के मामले में रामपुर जिला कारागार में बंद है. पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर अपराध स्वीकार किया है. अधिकारियों का कहना है कि उसका बयान दर्ज किया गया है और अब हत्या में इस्तेमाल हथियार तथा SUV की तलाश की जा रही है.

थार गाड़ी और डिजिटल साक्ष्यों की जांच

पुलिस ने खुलासा किया है कि शव को ठिकाने लगाने में कथित तौर पर थार वाहन का इस्तेमाल किया गया था. जांच टीम वाहन की गतिविधियों, CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीके से विवेचना आगे बढ़ाई जा रही है और जल्द ही मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का भी खुलासा किया जा सकता है.

परिवार की मांग, मिले कड़ी सजा

अदीला रहमान हत्याकांड ने मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक चर्चा छेड़ दी है. पीड़ित परिवार आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है. वहीं पुलिस का दावा है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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