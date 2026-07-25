वसंत कुंज में नाले में गिरी कार, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे आर्मी अफसर के 20 वर्षीय बेटे की मौत

Delhi Car Accident: दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे 20 वर्षीय छात्र की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब छात्र अपनी महिला मित्र के साथ कार से जा रहा था और नांगल देवत क्षेत्र के पास एक तीखे मोड़ पर वाहन से नियंत्रण खो बैठा. फिसलन भरी सड़क के कारण कार सड़क से नीचे नाले में जा गिरी और पलट गई. गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह सड़क पर फिसलन और वाहन का संतुलन बिगड़ना माना जा रहा है.

नाले में पलटी कार, मौके पर पहुंची पुलिस

पुलिस के अनुसार 24 जुलाई की सुबह वसंत कुंज दक्षिण थाना क्षेत्र में सड़क हादसे की सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक कार नाले के भीतर उल्टी पड़ी मिली. प्राथमिक जांच में पता चला कि कार 20 वर्षीय यशवेंद्र चला रहा था और उसके साथ एक युवती सह-यात्री के रूप में मौजूद थी.

तीखे मोड़ पर बिगड़ा संतुलन

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों युवक-युवती पिछली रात अपने एक मित्र के घर रुके थे. शुक्रवार सुबह वे युवती के घर की ओर जा रहे थे. नांगल देवत ट्रैफिक सिग्नल के पास एक तीखा मोड़ लेते समय सड़क फिसलन भरी होने के कारण कार का नियंत्रण बिगड़ गया. इसके बाद वाहन सड़क से उतरकर नाले में जा गिरा और पलट गया.

अमेरिका में साथ पढ़ते थे दोनों छात्र

जांच में सामने आया है कि यशवेंद्र और उसके साथ मौजूद युवती अमेरिका के एक ही शैक्षणिक संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. वहीं दोनों की दोस्ती हुई थी. हादसे के समय जिस कार में वे सवार थे, वह युवती की थी, लेकिन वाहन यशवेंद्र चला रहा था.

भारतीय सेना अधिकारी का बेटा था यशवेंद्र

पुलिस ने बताया कि मृतक यशवेंद्र भारतीय सेना के एक अधिकारी का बेटा था. हादसे में उसे गंभीर चोटें आई थीं. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. वहीं कार में सवार युवती को चोटें आई हैं और उसका इलाज किया जा रहा है.

फिसलन भरी सड़क को बताया हादसे की वजह

यशवेंद्र के साथ गाड़ी में बैठी युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने बताया कि दुर्घटना फिसलन भरी सड़क के कारण हुई. फिलहाल मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच कर रही है ताकि हादसे के सभी पहलुओं की पुष्टि की जा सके.

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