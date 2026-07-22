मैसूर में पत्नी और 2 बेटियों की हत्या के बाद कारोबारी ने की आत्महत्या; सुसाइड नोट में लिखी अपनी अंतिम इच्छा

कर्नाटक के मैसूर जिले से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. हुंसूर कस्बे के न्यू मारुति लेआउट इलाके में एक रियल एस्टेट कारोबारी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और दो मासूम बेटियों की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना का खुलासा उस समय हुआ जब पुलिस को घर में चार लोगों के मृत मिलने की सूचना मिली. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पत्नी और दोनों बेटियों के मुंह एडहेसिव टेप से बंद किए गए थे. मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें संपत्ति, कर्ज और अन्य निजी मामलों का उल्लेख किया गया है. पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

घर में मिले चार शव, इलाके में सनसनी

पुलिस के अनुसार घटना मैसूर जिले के हुंसूर शहर के न्यू मारुति लेआउट क्षेत्र की है. मृतकों की पहचान 49 वर्षीय हरीश, उनकी पत्नी निशिता (36), 14 वर्षीय बेटी नेक्सा और 8 वर्षीय बेटी रक्षा के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक पुलिस को दोपहर करीब 12 बजे घटना की सूचना मिली. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घर की तलाशी ली तो पहली मंजिल के एक कमरे में हरीश फंदे से लटके मिले. वहीं भूतल पर स्थित एक बेडरूम में उनकी पत्नी और दोनों बेटियों के शव बिस्तर पर पड़े मिले.

मुंह पर चिपकी मिली एडहेसिव टेप

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पत्नी और दोनों बच्चियों के चेहरे तथा मुंह पर एडहेसिव टेप लगी हुई थी. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि दम घुटने से उनकी मौत हुई हो सकती है. हालांकि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

सुसाइड नोट में लिखा- ऊपर वाले कमरे में मिलूंगा

घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है. नोट की शुरुआत में लिखा था, "मैं ऊपर वाले कमरे में लटका हुआ मिलूंगा." इसके अलावा और भी कई बातें लिखी गई थीं. इस नोट का शीर्षक था "माई लास्ट विशेज (मेरी अंतिम इच्छा)" पुलिस के अनुसार नोट में संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, लॉकर की जानकारी, चाबियों का स्थान और कुछ लोगों को संपत्ति सौंपने संबंधी निर्देश दर्ज थे. एक अन्य नोट में कर्ज और आर्थिक मामलों का भी जिक्र किया गया है.

आर्थिक तंगी एंगल पर जांच

मैसूर के पुलिस अधीक्षक मल्लिकार्जुन बालदांडी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में मृतक की मां ने परिवार पर कर्ज होने की जानकारी दी है. इसी आधार पर पुलिस यह जांच कर रही है कि कहीं आर्थिक दबाव या कर्ज की समस्या इस घटना की वजह तो नहीं बनी. इसके अलावा पारिवारिक विवाद, व्यक्तिगत तनाव और अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है.

तीन दिन पहले मां को भेज दिया था रिश्तेदार के घर

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि हरीश ने घटना से लगभग तीन दिन पहले अपनी मां को दादी के घर भेज दिया था. अधिकारियों के अनुसार इस पहलू की भी जांच की जा रही है कि क्या घटना पहले से योजनाबद्ध थी या नहीं.

रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े थे हरीश

पुलिस के मुताबिक हरीश रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हुए थे. जांच अधिकारी उनके कारोबारी लेन-देन, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की भी जांच कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि सभी साक्ष्यों की जांच के बाद ही घटना के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.

जांच जारी

फिलहाल हुंसूर टाउन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फोरेंसिक टीम की मदद से सभी सबूत जुटाए जा रहे हैं. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सुसाइड नोट और वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है और लोगों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब अब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

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