बंदर का 'खतरनाक प्लान', नोटों की गड्डी पर थी नजर, पलभर में कर दिया खेल, देखें VIDEO

क्या आपने कभी सुना है कि आसमान से पैसे बरस रहे हों? जी नहीं, यह किसी कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्रयागराज की सोरांव तहसील में घटी एक बिल्कुल ही अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली घटना है. यहां एक शरारती बंदर ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि देखने वाले अपनी आंखें मलते रह गए.

'बंदर' का कारनामा

मामला सोमवार का है. सोरांव तहसील के आजाद सभागार के सामने एक युवक अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके पास ही खड़ा था. वह किसी ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के लिए आया था और उसने बड़ी सावधानी से अपनी बाइक की डिग्गी में एक झोले में अपनी गाढ़ी कमाई यानी रजिस्ट्री के लिए रखे रुपए रखे थे. जैसे ही युवक कुछ पल के लिए बाइक के पास से हटा, मानो कोई घात लगाए बैठा हो, एक फुर्तीला बंदर बाइक के करीब पहुंचा. और फिर जो हुआ, वह किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था.

डिग्गी खोली, बैग निकाला और चढ़ गया पेड़ पर!

बंदर ने बिना किसी परेशानी के बाइक की डिग्गी खोली और रुपयों से भरा झोला निकाल लिया. जब लोगों की नज़र पड़ी और वे बंदर से बैग वापस लेने के लिए दौड़े, तो वह झोला लेकर तेज़ी से नज़दीक के पेड़ पर चढ़ गया. नीचे खड़े लोग शोर मचाते रहे, गुहार लगाते रहे कि वह बैग लौटा दे, लेकिन बंदर तो जैसे मस्ती के मूड में था. उसने लोगों की बातों को अनसुना कर दिया और फिर जो किया, उसने सबको स्तब्ध कर दिया.

500-500 के नोटों की 'बारिश'

पेड़ पर आराम से बैठकर, उस 'शरारती लुटरे' बंदर ने बैग खोला और उसमें रखी पॉलिथीन से 500-500 रुपए के नोट निकालने लगा. एक-एक करके, उसने नोटों को हवा में उछालना शुरू कर दिया. देखते ही देखते, पेड़ के नीचे 500-500 रुपए के नोटों की 'बारिश' होने लगी.

इस अद्भुत नज़ारे को देखकर नीचे मौजूद लोग हैरान रह गए और तुरंत ही उन उड़ते नोटों को बटोरने लगे. यह पूरा वाकया वहीं मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है.

गनीमत रही कि नोट बटोरने वाले आस-पास के लोग बेहद नेक और ईमानदार थे. जैसे ही उन्होंने नोट बटोरे, उन्होंने पूरी ईमानदारी से वे सभी रुपए उस पीड़ित युवक को वापस कर दिए. भले ही इस घटना में युवक को कुछ पल की घबराहट हुई, लेकिन बंदर का यह 'अजीबोगरीब कारनामा' अब सोरांव तहसील की सबसे चर्चित घटना बन गया है.