विज्ञापन
विशेष लिंक
39 minutes ago
नई दिल्ली:

गुरुवार रात ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे. विरोध प्रदर्शनों के तुरंत बाद इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गईं. इस बीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस ने भी ईरानी जनता के शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका उन सभी के साथ खड़ा है जो अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं. दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट हिंसा मामले में गुरुवार को छह और लोगों को गिरफ्तार किया है. आज यहां पर शुक्रवार की नमाज भी होनी है. दिल्ली-एनसीआर समेत तमाम उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. देश और दुनिया की तमाम बड़ी-छोटी खबरों के लिए जुड़े रहिए एनडीटीवी ब्रेकिंग न्यूज के साथ-

Jan 09, 2026 08:07 (IST)
Link Copied
Share

ईरान में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद, निर्वासित क्राउन प्रिंस की अपील पर सड़कों पर उतरे लोग

ईरान में गुरुवार रात सरकार ने इंटरनेट और अंतरराष्ट्रीय फोन सेवाएं बंद कर दीं, जब निर्वासित क्राउन प्रिंस रेज़ा पहलवी की अपील पर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए. प्रदर्शनकारियों ने “तानाशाह मुर्दाबाद” और “इस्लामिक रिपब्लिक खत्म करो” जैसे नारे लगाए. अब तक 42 लोगों की मौत और 2,270 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं. पहलवी ने यूरोपीय नेताओं से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरह ईरानी जनता का समर्थन करने की अपील की है.

Jan 09, 2026 07:32 (IST)
Link Copied
Share

दिल्ली में ठंड, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक! कहां बढ़ेगी बारिश से टेंशन? जानें यूपी, उत्तराखंड का हाल

दिल्ली-एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण सर्दी से जूझ रहा है. पहाड़ों से लेकर मैदान तक, हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है. कोहरा और शीत लहर का प्रकोप लोगों को डरा रहा है. पिछले कई दिनों से दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य जगहों पर भीषण सर्दी पड़ रही है. ठंड से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है. दक्षिण भारत के तमिलनाडु में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

Jan 09, 2026 07:12 (IST)
Link Copied
Share

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड

दिल्ली-एनसीआर समेत इस वक्त पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. ऊपर से चल रही शीतलहर ने सर्दी को प्रकोप और बढ़ा दिया है. अभी आने वाले दिनों में भी फिलहाल सर्दी से कोई ज्यादा राहत मिलती नहीं दिख रही है.

Jan 09, 2026 07:10 (IST)
Link Copied
Share

ईरानी सेना पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आरोप, मरने वालों की संख्या बढ़ी

ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए है. प्रदर्शन के दौरान ईरानी सेना पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Breaking News Updates, Today Breaking News In Hindi, Latest News In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now