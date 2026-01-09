गुरुवार रात ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे. विरोध प्रदर्शनों के तुरंत बाद इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गईं. इस बीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस ने भी ईरानी जनता के शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका उन सभी के साथ खड़ा है जो अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं. दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट हिंसा मामले में गुरुवार को छह और लोगों को गिरफ्तार किया है. आज यहां पर शुक्रवार की नमाज भी होनी है. दिल्ली-एनसीआर समेत तमाम उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. देश और दुनिया की तमाम बड़ी-छोटी खबरों के लिए जुड़े रहिए एनडीटीवी ब्रेकिंग न्यूज के साथ-