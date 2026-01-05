विज्ञापन
प्रयागराज में बड़े बेटे ने ही परिवार के 3 लोगों की बिछा दी लाशें, कुएं में मिले शव

​​​​​​​उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (गंगानगर जोन) से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मऊआइमा इलाके में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने अपने ही परिवार के तीन सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी.

प्रयागराज में बड़े बेटे ने ही परिवार के 3 लोगों की बिछा दी लाशें, कुएं में मिले शव
  • प्रयागराज के मऊआइमा इलाके में पारिवारिक कलह के कारण एक युवक ने अपने पिता, बहन और भांजी की हत्या की
  • आरोपी मुकेश पटेल ने तीन दिन पहले अपने छोटे भाई की जान लेने की कोशिश की थी जिससे घर में तनाव बढ़ा
  • शुक्रवार रात से लापता पिता, बहन और भांजी के शव गांव के पास स्थित एक कुएं से बरामद किए गए
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (गंगानगर जोन) से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मऊआइमा इलाके में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने अपने ही परिवार के तीन सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी. लापता चल रहे पिता, बहन और भांजी के शव पुलिस को एक कुएं से बरामद हुए हैं. पुलिस ने मुख्य आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है.

पारिवारिक कलह बनी कत्ल की वजह

मिली जानकारी के अनुसार, मऊआइमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में शुक्रवार रात से ही तीन लोग संदिग्ध परिस्थितियों में लापता थे. आरोपी मुकेश पटेल ने गृहक्लेश के चलते अपने पिता राम सिंह (55 वर्ष), अपनी छोटी बहन साधना देवी (21 वर्ष) और अपनी 14 वर्षीय भांजी को अगवा किया और फिर उनकी हत्या कर दी.

पहले भाई को मारने की कोशिश, फिर रची खौफनाक साजिश

पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी मुकेश ने इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने से तीन दिन पहले अपने छोटे भाई की भी जान लेने की कोशिश की थी. उस हमले के बाद से ही घर में तनाव का माहौल था. शुक्रवार रात जब पिता, बहन और भांजी अचानक गायब हुए, तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी.

कुएं में मिले तीनों के शव

पुलिस पिछले कुछ दिनों से लापता तीनों सदस्यों की तलाश में जुटी थी. छानबीन के दौरान पुलिस को शक हुआ और जब गांव के पास स्थित एक कुएं की तलाशी ली गई, तो वहां तीनों के शव बरामद हुए. शवों के मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

