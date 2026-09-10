बेपनाह मोहब्बत करते थे अमित और नरगिस, गेस्ट हाउस के कमरे में दोनों पंखे से लटके मिले, हरदोई की घटना

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक गेस्ट हाउस से युवक और युवती के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. चिनहट थाना क्षेत्र स्थित रेड बिल्डिंग गेस्ट हाउस के एक कमरे में दोनों के शव फंदे से लटके मिले, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दोनों कई दिनों से गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.

कमरे में फंदे से लटके मिले दोनों

पुलिस के अनुसार चिनहट थाना क्षेत्र के रेड बिल्डिंग गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 101 में ठहरे युवक और युवती के शव फंदे से लटके हुए मिले. घटना की जानकारी गेस्ट हाउस संचालक ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे का निरीक्षण किया. घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की.

पुलिस द्वारा जारी किया गया बयान

हरदोई के रहने वाले थे दोनों

मृतकों की पहचान अमित कुमार (22) और नरगिस (19) के रूप में हुई है. दोनों उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी बताए गए हैं. पुलिस के अनुसार दोनों 23 अगस्त 2026 से गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे. कई दिन तक कमरे में रहने के बाद उनके शव मिलने से मामले ने गंभीर रूप ले लिया है. सूत्रों के मुताबिक दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली थी.

दुपट्टे के सहारे लगाई फांसी

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक और युवती ने कमरे में लगे पंखे के हुक से दुपट्टे के सहारे फांसी लगाई. हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों और परिस्थितियों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहिया अस्पताल भेज दिया है. साथ ही परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. अधिकारियों के मुताबिक मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आत्महत्या के पीछे क्या कारण थे और घटना से पहले दोनों की गतिविधियां क्या थीं.

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