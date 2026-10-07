दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज फिर से विरोध-प्रदर्शन कर सकते हैं. इस वजह से सुरक्षा सख्त कर दी गई है. साथ ही जंतर-मंतर से लेकर संसद मार्ग तक चप्पे-चप्पे को छावनी में तब्दील कर दिया गया है.आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वामपंथी दल बुधवार दोपहर 1 बजे दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय तक विरोध मार्च निकालेंगे. मंगलवार को भी राहुल, प्रियंका, अखिलेश समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर विरोध-प्रदर्शन किया था. राहुल और प्रियंका इस दौरान धरने पर भी बैठ गए. इसके बाद उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया. पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह 9 बजे वर्चुअल माध्यम से 'विकसित भारत संकल्प सभा' को संबोधित करेंगे. इस दौरान वह 'विकसित भारत 2047' के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प दिलाएंगे. पीएम के संबोधन के बाद अलग-अलग जिलों से सेवा ज्योति कलश यात्रा की शुरुआत होगी. पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के मौके पर गुजरात बीजेपी सभी जिलों में सेवा ज्योति कलश यात्रा आयोजित करने जा रही है. बिहार में भी आज विपक्षी दल आक्रोश मार्च निकालेंगे.

ALL LIVE UPDATES...

ये भी पढ़ें-राहुल के प्लान-B से फिर गच्चा खा गई पुलिस, चुनाव आयोग के लिए निकले विपक्षी सांसद कैसे पहुंच गए आकाशवाणी भवन?

ये भी पढ़ें-चुनाव आयोग के खिलाफ AAP का मार्च कल, कांग्रेस और वामपंथी दल भी होंगे साथ