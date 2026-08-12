दो बच्चों को मौसी के घर छोड़कर पति-पत्नी ने दी जान, निजामाबाद की घटना से सदमे में परिवार

तेलंगाना के निजामाबाद जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां एक दंपती ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. इस घटना ने न केवल परिवार बल्कि पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. सबसे दुखद पहलू यह है कि पति-पत्नी अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं, जो अब रिश्तेदारों के सहारे हैं. पुलिस के अनुसार, घटना से पहले दोनों बच्चों को उनकी मौसी के घर छोड़ दिया गया था. मौके से मिले एक कथित सुसाइड नोट में आर्थिक परेशानियों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और अवसाद का उल्लेख किया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

विनायक नगर स्थित घर में मिले दंपती के शव

मृतकों की पहचान 30 वर्षीय शेसाला मेघना और उनके पति शेसाला नरेश के रूप में हुई है. दोनों निजामाबाद शहर के विनायक नगर इलाके में रहते थे. परिजनों के अनुसार दंपती के दो बच्चे हैं, आयुंश और मिथुन. घटना से पहले दोनों बच्चों को उनकी मौसी के घर छोड़ दिया गया था. नरेश बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे, जबकि मेघना गृहिणी थीं.

सुसाइड नोट में आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याओं का जिक्र

फोर्थ टाउन पुलिस के अनुसार घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. पुलिस का कहना है कि नोट में आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और अवसाद को आत्महत्या के पीछे की वजह बताया गया है. जांच अधिकारियों ने बताया कि नोट की सत्यता और उसमें लिखी गई बातों की भी जांच की जा रही है.

पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार नरेश पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक तनाव से जूझ रहे थे. नरेश के मामा मोहन ने पुलिस को बताया कि वह इलाज भी करा रहे थे.

परिवार का कहना है कि पिछले कुछ समय से दंपती परेशान चल रहे थे. हालांकि परिवार ने पति-पत्नी के बीच किसी विवाद या पारिवारिक कलह की जानकारी से इनकार किया है.

पुलिस मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्यों की जांच में जुटी

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है. मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है. जांच अधिकारी सुसाइड नोट, मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्यों की जांच कर पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं.

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