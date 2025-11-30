प्यार के लिए वशीकरण में फंसा कारोबारी, तांत्रिक ने पहले ऐंठे पैसे फिर सीने में खंजर घोंप उतार दिया मौत के घाट

प्यार में अंधा विश्वास और अंधविश्वास का कॉकटेल कितना जानलेवा हो सकता है, इसकी एक बानगी कानपुर से सामने आई है. कानपुर देहात के शिवली के अरशदपुर गांव में गल्ला व्यापारी राजाबाबू की जिस हत्या को आत्महत्या का रूप देने की पूरी कोशिश की गई थी, उसका पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है. कातिल कोई और नहीं, बल्कि राजाबाबू का वो दोस्त निकला जिसने वशीकरण के जरिए उसकी प्रेमिका को वापस लाने का वादा किया था.

प्रेमिका की शादी तय होने के बाद तांत्रिक के फेर में फंसा कारोबारी

दरअसल कानपुर देहात के शिवली अरशदपुर निवासी 22 वर्षीय गल्ला व्यापारी राजाबाबू गांव की ही एक युवती से प्रेम करता था. अप्रैल 2025 में युवती की शादी कहीं और हो जाने के बाद राजाबाबू बेहद परेशान रहने लगा. इसी हताशा का फायदा उसके दोस्त और बिहारीपुर निवासी नीलू ने उठाया. नीरज राजपूत के जरिए राजाबाबू के संपर्क में आए नीलू ने खुद को भगत और वशीकरण विशेषज्ञ बताया.

तांत्रिक ने पहले 36 हजार ठगे, फिर भरोसा जीता

नीलू ने पहले पूजा-पाठ के नाम पर राजाबाबू से 36 हजार रुपए ठगे. संयोग से जब युवती अपने पति से विवाद के बाद मायके आई, तो नीलू ने इसे अपने वशीकरण का असर बताकर राजाबाबू का भरोसा जीत लिया. लेकिन जब युवती वापस ससुराल चली गई, तो राजाबाबू फिर बेचैन हो गया.

इस बार नीलू ने उसे बताया कि लड़की के पति ने भी उस पर वशीकरण करवा रखा है, जिसे काटने के लिए बड़ा खर्चा आएगा. बात 6 लाख से शुरू होकर 2 लाख रुपए पर तय हुई.

शराब पिलाई फिर प्रेमिका के नाम चिट्ठी लिखवा कर मार डाला

24 नवंबर को राजाबाबू ने नीलू को बताया कि उसने पैसों का इंतजाम कर लिया है. नीलू ने उसे भेवान बुलाया. दोनों ने औनहां से शराब और पूजा के लिए मिठाई खरीदी. इसके बाद वे सैय्यदबाबा मजार के पास सूनसान जगह पर पहुंचे. वहां नीलू ने शराब पीने के बाद उसने राजाबाबू से एक कागज पर लिखवाया, गुड़िया मेरी जिन्दगी है, मैं अपनी जिन्दगी दांव पर लगा रहा हूँ... नीलू ने राजाबाबू को समझाया कि वशीकरण के लिए देवताओं का आह्वान करने से पहले यह सब लिखना पड़ता है.

हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की

नीलू ने राजाबाबू को अत्यधिक शराब पिलाई. जब राजाबाबू नशे में धुत होकर उल्टी करने लगा और गिर गया, तो नीलू ने अपना असली रूप दिखाया. उसने अपने पास रखे चाकू से राजाबाबू के सीने पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए उसने वह लिखा हुआ कागज और लड़की की फोटो राजाबाबू की छाती पर रख दी और पास में ब्लेड फेंक दिए.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी तांत्रिक.

डेढ़ लाख रुपए, मोबाइल लेकर हो गया फरार

वह राजाबाबू का मोबाइल, पर्स और 1.50 लाख रुपए लेकर फरार हो गया. हत्या के बाद नीलू ने बिकरू के पास सकरेज में पूजा सामग्री और राजाबाबू का मोबाइल तोड़कर पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया. खून से सना चाकू झाड़ियों में डाल दिया और राजाबाबू के बैग व अन्य कागजातों को जलाकर राख कर दिया. इसके बाद वह बेखौफ होकर कानपुर गया और मृतक के पैसों से 50 हजार रुपए का जुआ खेलकर हार गया.

एसपी ने बताया- आरोपी तांत्रिक ने कबूला जुर्म

पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पाण्डेय और एएसपी राजेश पांडेय के नेतृत्व में पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर तंत्र के जरिए नीलू को हरदियानाला के पास से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की पूछताछ में नीलू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, मृतक राजाबाबू का लूटा हुआ मोबाइल फोन, लूट की रकम में से बचे हुए 1 लाख रुपए नकद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व तांत्रिक क्रिया का सामान बरामद करते हुए, आरोपी नीलू को जेल भेज दिया है.

