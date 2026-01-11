विज्ञापन

HAL कानपुर में निकली कई सारी नौकरियां, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  (HAL) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यहां पर आवेदन फॉर्म मिलेगा. जिसे डाउनलोड करें और पूछी गई जानकारी सही से भरें. साथ में दस्तावेज की कॉपी लगा दें.

आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी है.

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  (HAL) ने आईटीआई और ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है.  कानपुर के जो युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए  ये सुनहरा मौका है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  (HAL), कानपुर ने 10 जनवरी 2026 को इन पदों की भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. जिसमें इच्छुक और योग्य उम्मीदवार से आवेदन करने को कगा गया है.

आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी है. याद रखें कि आवेदन पत्र डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, जो मुख्य प्रबंधक, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, एचएएल कानपुर के पते पर 30 जनवरी 2026 से पहले भेजने होंगे. इसलिए जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वो समय रहते अप्लाई कर दें. 

कौन कर सकते है आवेदन

अप्रेंटिस प्रशिक्षण पद के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की है. इसके अलावा NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास की हो. वहीं ट्रेड अप्रेंटिस पद के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है. दोनों पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष रखी गई है.

कैसा होगा चयन

नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा. न कोई लिखित परीक्षा या साक्षात्कार होगा. मेरिट के आधार पर जिन उम्मीदवारों का चयन होगा. उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. साथ ही उम्मीदवार को उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करवाना है. जो कि जिला अस्पताल से जारी होना चाहिए.

कैसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  (HAL) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.यहां पर आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा. जिसे डाउनलोड करें और पूछी गई जानकारी सही से भरें. साथ में दस्तावेज की कॉपीलगा दें. डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर के माध्यम से नीचे बताए गए पत पर भेज दें.

मुख्य प्रबंधक,
तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड,
परिवहन वायुयान प्रभाग,

