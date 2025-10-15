अब यूपी नहीं आएंगे, गलती हो गई... एनकाउंटर में घायल बदमाश गिड़गिड़ाए, कारों को बनाते थे निशाना

यूपी में लगातार हो रहे एनकाउंटर का खौफ अब बदमाशों के सिर चढ़कर बोल रहा है. झांसी में इसका ताज़ा उदाहरण देखने को मिला, जहां पुलिस से मुठभेड़ के दौरान घायल हुए बदमाश इस कदर डर गए कि माफी मांगते हुए बोले- अब हम यूपी नहीं आएंगे, गलती हो गई यहां क्राइम करके. दरअसल, 24 घंटे पहले झांसी महानगर में हितैषी बनकर कार से चोरी करने वाले इन बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया गया. इस मुठभेड़ में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए जबकि तीसरे को गिरफ्तार कर लिया गया. इनके पास से पुलिस ने दो लाख रुपये नकद, तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं. सोमवार यानी 13 अक्टूबर को झांसी के नवाबाद थानान्तर्गत नगर निगम और जेल चौराहे से कार से चोरी की दो घटनांए हुई थी. दोनों घटनाओं की शिकायत मिलने पर नवाबाद थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली. इसके बाद स्वॉट टीम के साथ मिलकर सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी. तभी देर रात उन्हें पता चला कि पॉश इलाके में सुकुंवा ढुकवां कालौनी के पीछे जंगल में कुछ बदमाश हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

पुलिस को देख वहां मौजूद बदमाश भागने का प्रयास करने लगे. पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी. पुलिस ने अपना बचाव करते हुए काउंटर अटैक किया, जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई जबकि तीसरे को गिरफ्तार कर किया गया. इसी दौरान अंधेरे का लाभ उठाकर दो बदमाश भागने में सफल हो गए.

एनकाउंटर में घायल हुए बदमाश इस कदर खौफ में आ गए कि वह पुलिस से माफी मांगते हुए कहने लगे कि गलती हो गई यूपी में आकर, अब वह यूपी नहीं आएंगे और न ही क्राइम करेंगे. घायल बदमाशों को इलाज के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है. इनके पास से पुलिस को चोरी किए गए दो लाख रुपए नकद, दस्तावेज, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं. सभी बदमाश आपस में रिश्तेदार हैं और महाराष्ट के नंदूरवार जिले के रहने वाले हैं. घायल बदमाशों के नाम गणेश और शक्ति बताए गए हैं, जबकि गिरफ्तार हुए बदमाश का नाम विश्वनाथ बताया गया.

पूछताछ में पता चला कि यह बदमाश पहले कार के पास जाते और फिर उनसे कहते है कि उनके रुपए गिर गए या फिर गाड़ी का टायर पंचर हो गया. जैसे ही वह गाड़ी से उतरते तभी वह गाड़ी में रखे बैग या सामान लेकर भाग जाते है. अब तक उन्होंने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है यह उन्हें पता नहीं है. वह महाराष्ट्र से ट्रेन के माध्यम से यहां आए है और घटना कर रहे थे. वह एक स्थान पर रुककर घटनाएं नहीं करते हैं बल्कि अलग-अलग जिलों, राज्यों व महानगरों में जाकर घटनाएं करते हैं.