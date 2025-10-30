विज्ञापन
विशेष लिंक

बीमार बना सकता है भुना चना, चमकाने के लिए खतरनाक केमिकल हो रहा यूज, UP से सैकड़ों बोरियां जब्त

भुना चना आपको बीमार बना सकता है. चने को चमकाने के लिए खतरनाक केमिकल का यूज हो रहा है. यूपी के कई जिलों से सैकड़ों बोरियां खतरनाक भुना चना जब्त किया गया है.

Read Time: 3 mins
Share
बीमार बना सकता है भुना चना, चमकाने के लिए खतरनाक केमिकल हो रहा यूज, UP से सैकड़ों बोरियां जब्त
  • भुना चना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, लेकिन केमिकल युक्त भुना चना सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है.
  • कानपुर में 1240 बोरा ओरामाइन डाई से रंगा हुआ भुना चना जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 33 लाख रुपए थी.
  • हापुड़ में 65 बोरी केमिकल युक्त भुना चना सीज की गई, जो पीला चमकदार दिखाने के लिए केमिकल से रंगा गया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भुना चना (Roasted Chana) स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन और अन्य खनिजों से भरपूर होता है. जो कब्ज दूर करने, वजन घटाने, ब्लड शुगर नियंत्रित करने और दिल की सेहत सुधारने में मदद करता है. लेकिन इसे खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप जो भुना चना खरीद रहे हैं, वह शुद्ध तो है ना... क्योंकि इन दिनों यूपी के अलग-अलग जिलों से केमिकल युक्त भुना चना बड़े पैमाने पर जब्त किया जा रहा है. 

छोटे-बड़े दुकानों के साथ-साथ मॉल तक में बिक रहा भुना चना

जानकारों के अनुसार केमिकल युक्त यह भुना चना सेहत के लिए नुकसानदायक है. इससे कई बीमारियों को खतरा है. केमिकल यु्क्त भुना चना छोटे-बड़े दुकानों के साथ-साथ मॉल तक में एक किलो, आधे किलो के पैकेट में मिल रहा है. इसलिए इसकी जांच बेहद जरूरी है. 

Latest and Breaking News on NDTV

बुधवार को कानपुर में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान में 1240 बोरा भुना चना जब्त किया गया, जो ओरामाइन डाई से रंगा हुआ था. 

कानपुर में 1240 बोरियां भुना चना जब्त

सहायक खाद्य आयुक्त संजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में चली जांच में एफएसडीए कानपुर नगर की टीम ने बाबा बैजनाथ ट्रेडर्स, बिनगवां में छापा मारा. जहां से जांच के दौरान 1240 बोरा भुना चना ओरामाइन डाई से रंगा हुआ पाया गया. इसकी अनुमानित कीमत 33 लाख 48 हजार रुपए आंकी गई. 

Latest and Breaking News on NDTV

खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को देखते हुए मौके पर नमूना संग्रह कर विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत सम्पूर्ण स्टॉक को जब्त कर लिया गया है. 

हापुड़ में 65 बोरी भुना चना सीज

इससे पहले गोरखपुर और हापुड़ में बड़ी मात्रा में केमिकल युक्त भुना चना जब्त हुआ था. हापुड़ के नवीन मंडी में एक गोदाम से 65 कट्टे भुना चना सीज किया गया. भुने हुए चने को पीला चमकदार बनाने के लिए उस पर खतरनाक  केमिकल लगाया जा रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

केमिकल का यूज कर बनाते थे चमकदार

इस चने को छत्तीसगढ़ से हापुड़ लाया गया था. खाद्य विभाग हापुड़ में की जगहों पर छापेमारी करते हुए चने के सैंपल भी लिए हैं. जबकि कुछ जगहों पर चनों के पैकेट सीज हुए हैं. खाद्य विभाग के मुताबिक जिस केमिकल का इस्तेमाल चने को चमकदार बनाने के लिए करते हैं. 

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज राय ने बताया आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन लखनऊ के निर्देश पर 15 से 17 दिसंबर के बीच विशेष अभियान चल रहा है. 

गोरखपुर से 300 क्विंटल रसायन युक्त चना जब्त

उससे पहले गोरखपुर में 300 क्विंटल खतरनाक रसायन मिश्रित चना पकड़ा गया था. दरअसल भुने हुए चने को पीला चमकदार बनाने के लिए खतरनाक केमिकल लगाया जा रहा है. एक्सपर्ट का कहना है कि इन भुने चने को खाना आपको बीमार कर सकता है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Roasted Chana, Roasted Chana Benefits, Roasted Chana Eating Benefits, Milawati Bhuna Chana, Milawati Bhuna Chana In UP
Get App for Better Experience
Install Now