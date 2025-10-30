बीमार बना सकता है भुना चना, चमकाने के लिए खतरनाक केमिकल हो रहा यूज, UP से सैकड़ों बोरियां जब्त

भुना चना (Roasted Chana) स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन और अन्य खनिजों से भरपूर होता है. जो कब्ज दूर करने, वजन घटाने, ब्लड शुगर नियंत्रित करने और दिल की सेहत सुधारने में मदद करता है. लेकिन इसे खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप जो भुना चना खरीद रहे हैं, वह शुद्ध तो है ना... क्योंकि इन दिनों यूपी के अलग-अलग जिलों से केमिकल युक्त भुना चना बड़े पैमाने पर जब्त किया जा रहा है.

छोटे-बड़े दुकानों के साथ-साथ मॉल तक में बिक रहा भुना चना

जानकारों के अनुसार केमिकल युक्त यह भुना चना सेहत के लिए नुकसानदायक है. इससे कई बीमारियों को खतरा है. केमिकल यु्क्त भुना चना छोटे-बड़े दुकानों के साथ-साथ मॉल तक में एक किलो, आधे किलो के पैकेट में मिल रहा है. इसलिए इसकी जांच बेहद जरूरी है.

बुधवार को कानपुर में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान में 1240 बोरा भुना चना जब्त किया गया, जो ओरामाइन डाई से रंगा हुआ था.

कानपुर में 1240 बोरियां भुना चना जब्त

सहायक खाद्य आयुक्त संजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में चली जांच में एफएसडीए कानपुर नगर की टीम ने बाबा बैजनाथ ट्रेडर्स, बिनगवां में छापा मारा. जहां से जांच के दौरान 1240 बोरा भुना चना ओरामाइन डाई से रंगा हुआ पाया गया. इसकी अनुमानित कीमत 33 लाख 48 हजार रुपए आंकी गई.

खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को देखते हुए मौके पर नमूना संग्रह कर विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत सम्पूर्ण स्टॉक को जब्त कर लिया गया है.

हापुड़ में 65 बोरी भुना चना सीज

इससे पहले गोरखपुर और हापुड़ में बड़ी मात्रा में केमिकल युक्त भुना चना जब्त हुआ था. हापुड़ के नवीन मंडी में एक गोदाम से 65 कट्टे भुना चना सीज किया गया. भुने हुए चने को पीला चमकदार बनाने के लिए उस पर खतरनाक केमिकल लगाया जा रहा है.

केमिकल का यूज कर बनाते थे चमकदार

इस चने को छत्तीसगढ़ से हापुड़ लाया गया था. खाद्य विभाग हापुड़ में की जगहों पर छापेमारी करते हुए चने के सैंपल भी लिए हैं. जबकि कुछ जगहों पर चनों के पैकेट सीज हुए हैं. खाद्य विभाग के मुताबिक जिस केमिकल का इस्तेमाल चने को चमकदार बनाने के लिए करते हैं.

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज राय ने बताया आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन लखनऊ के निर्देश पर 15 से 17 दिसंबर के बीच विशेष अभियान चल रहा है.

गोरखपुर से 300 क्विंटल रसायन युक्त चना जब्त

उससे पहले गोरखपुर में 300 क्विंटल खतरनाक रसायन मिश्रित चना पकड़ा गया था. दरअसल भुने हुए चने को पीला चमकदार बनाने के लिए खतरनाक केमिकल लगाया जा रहा है. एक्सपर्ट का कहना है कि इन भुने चने को खाना आपको बीमार कर सकता है.