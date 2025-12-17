पिस्टल का लॉक नहीं खोल सके UP के दारोगा, हो गई भारी फजीहत, Video वायरल

- उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में DCP के निरीक्षण के दौरान एक दारोगा पिस्टल का लॉक खोलने में असफल रहे.
- 2023 बैच के दारोगा ने हथियार लॉक खोलने में काफी देर तक जूझते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारी के सामने फजीहत झेली.
- दारोगा ने अंततः पिस्तौल की मैगजीन से लॉक पर मारकर उसे खोलने में सफलता हासिल की.
UP Police Viral Video: उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दारोगा का वीडियो सामने आया है. दारोगा जी पिस्टल का लॉक खोलने ने बुरी तरह से फंस गए. वो पिस्टल का लॉक नहीं खोल पा रहे थे. इस दौरान वो हाथों में हथियार लिए कुछ देर तक जूझते रहे. अब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. मामला यूपी के गाजियाबाद जिले से सामने आया है. जहां DCP के निरिक्षण के दौरान दारोगा हाथ में पिस्टल लिए लॉक खोलने के लिए जूझते नजर आए.
DCP के निरीक्षण में दारोगा ने नहीं खुला पिस्टल का लॉक
दरअसल गाजियाबाद के थाना निवाड़ी में बुधवार को DCP रूरल सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी का निरीक्षण हुआ. निरीक्षण के दौरान उन्होंने हथियार भी देखे, अपने बहादूर अधिकारियों का जौहर भी देखना चाहा. लेकिन इसी दौरान 2023 बैच के एक दारोगा से पिस्तौल का लॉक नहीं खुला.
मैगजीन से लॉक पर मारा तब खुला लॉक
दारोगा काफी देर तक इसको लेकर जूझते रहे. उनके साथियों ने भी पीछे से धीरे-धीरे से बोलकर उसकी मदद भी करनी चाहिए. लेकिन दारोगा का अपने वरीय अधिकारी के सामने भारी फजीहत हो गई. कुछ देर तक मशक्कत करने के बाद दारोगा ने पिस्तौल की मैगजीन से लॉक पर मारा तब लॉक खुला.
लोग सोशल मीडिया पर ले रहे मजे
अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग तरह-तरह के कमेंट करते दिख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- सोचिए, क्रिमिनल सामने हो और अचूक निशानेबाज UP पुलिस के ये कॉप्स पिस्टल में उलझे पड़े हों. तब क्या होगा.
