सिर काट सकते हैं और कटवा भी... आई लव मोहम्मद पर लड़के के VIDEO ने बवाल काटा

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में "आई लव मोहम्मद" (I Love Mohammad) के पोस्टर को लेकर छिड़ा विवाद अब और गहरा गया है. इस विवाद के बीच, मुजफ्फरनगर जनपद के एक युवक ने मुंबई से एक बेहद भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. वायरल वीडियो में आरोपी युवक विवादित टिप्पणी करता हुआ दिखाई दे रहा है. वह खुले तौर पर यह कहते हुए सुना जा रहा है कि "आई लव यू मोहम्मद के ऊपर हम सर काट भी सकते हैं और सर कटवा भी सकते हैं." यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है, जब पूरे यूपी में आई लव मोहम्मद का मामला गर्माया हुआ.

मुंबई में बैठकर वायरल किया वीडियो

जानकारी के अनुसार, विवादित वीडियो बनाने वाला युवक मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला नदीम है. बताया जा रहा है कि नदीम पिछले कुछ समय से मुंबई में रहकर काम कर रहा है. उसने वहीं से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल किया, जिसने मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में तनाव बढ़ा दिया है.

मुजफ्फरनगर पुलिस ने तुरंत दर्ज किया मुकदमा

वीडियो के संज्ञान में आते ही मुजफ्फरनगर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. मुजफ्फरनगर पुलिस ने आरोपी युवक नदीम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह वीडियो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने और भड़काऊ बयानबाजी की श्रेणी में आता है, जिसके कारण कानूनी कार्रवाई अनिवार्य थी.

पुलिस ने नदीम को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं और इसके लिए स्थानीय पुलिस की टीमें सक्रिय हैं. चूंकि आरोपी वर्तमान में मुंबई में है, इसलिए मुंबई पुलिस से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है. ताकि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके और मामले को शांत किया जा सके.