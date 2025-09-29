पैसे हड़पने के लिए होटल के अटेंडेंट ने गेस्ट को मार डाला, पुलिस को चकमा देने के लिए मृतक को बताया चाचा

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. इसे एक होटल कर्मचारी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया. पुलिस को गुमराह करने के लिए एक आरोपी ने मृतक की पहचान अपने चाचा के रूप में की, जिनकी 3-4 साल पहले ही मौत हो चुकी है. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक रुपये हड़पने के लिए होटल अटेंडेंट ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर सिद्धार्थ चंद्रा की हत्या कर दी थी. सिद्धार्थ का शव 24 सितंबर को जहांगीराबाद के दौलतपुर रोड पर बरामद किया गया था. पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्या के बाद एक आरोपी ने सिद्धार्थ चंद्रा के शव की शिनाख्त अपने चाचा ओमकार के रूप में की थी. ओमकार की तीन-चार साल पहले ही मौत हो चुकी है.

