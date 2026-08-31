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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान के दो हत्यारे पुलिस मुठभेड़ में ढेर, शामली में सुबह-सुबह यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या में शामिल दो संदिग्ध बदमाशों को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है. यह कार्रवाई सोमवार सुबह-सुबह शामली में हुई.

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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान के दो हत्यारे पुलिस मुठभेड़ में ढेर, शामली में सुबह-सुबह यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन
अंकित बालियान की शामली में जिम से बाहर निकलते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आज पुलिस ने दो संदिग्धों को एनकाउंटर में ढेर किया.
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  • यूपी पुलिस ने हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या में शामिल दो संदिग्धों को मुठभेड़ में मार गिराया है.
  • यह कार्रवाई शामली के औद्योगिक इलाके में हुई, जहां दोनों मृतक संदिग्धों की पहचान सुमित और मोहित के रूप में हुई.
  • अंकित बालियान की हत्या 26 अगस्त की शाम जिम से निकलते समय 4 शूटरों ने की थी, जो बिना नंबर प्लेट की बाइक पर थे.
क्या अंकित बालियान के परिवार को सुरक्षा दी गई है?
शामली:

Ankit Balyan Murder Case: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या मामले में सोमवार को यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में अंकित बालियान की हत्या में शामिल दो संदिग्ध बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया है. मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई शामली के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में हुई. मारे गए दोनों संदिग्ध की पहचान सुमित और मोहित के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि दोनों अंकित बालियान की हत्या मामले में संदिग्ध थे. 

दोनों शूटर मोहित और सुमित गोगी गैंग के

शामली में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अंकित बालियान मर्डर केस के दो आरोपी मोहित और सुमित दिल्ली के गोगी गैंग के है. दोनों हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं. दिल्ली के गैंगस्टर जितेंद्र जोगी की हत्या 2021 में रोहिणी कोर्ट में कर दी गई थी. उसकी विरोधी गैंग टिल्लू ताजपुरिया के सूत्रों ने उसको कोर्ट के अंदर मार दिया था. 

हाल ही में अंकित बालियान ने एक वीडियो एल्बम बनाया था, जिसकी बोल थे- कोर्ट के अंदर गोली मरवाऊंगा. पुलिस का कहना है हो सकता है हत्या इसीलिए की गई हो, लेकिन अभी जांच जारी है.

26 अगस्त की शाम अंकित बालियान की गोली मारकर हुई थी हत्या

मालूम हो कि 26 अगस्त की शाम 6:45 बजे अंकित बालियान की जिम से निकलकर जाते समय चार शूटरों ने गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी. हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर बिना नंबर प्लेट की बाइक से आए थे. बाद में सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने चार संदिग्दों की तस्वीरें भी जारी की थी. जिसमें यह साफ दिख रहा था कि बदमाश न तो हेलमेट पहना था और न ही अपने चेहरे ढके थे. ताकि आम लोगों की तरह दिखने के कारण पुलिस रास्ते में उन पर संदेह न करे.

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सीसीटीवी फुटेज में 18 राउंड फायरिंग करते दिखे थे बदमाश

अंकित बालियान की जिस तरह से हत्या की गई, उससे पश्चिमी यूपी में सियासत में भी उबाल आ गया था. अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर यूपी की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए थे. पुलिस जांच के दौरान अंकित बालियान की हत्या का CCTV फुटेज भी सामने आया था. पुलिस के अनुसार चार हमलावरों ने 18 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली उनके सिर में लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

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