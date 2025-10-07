विज्ञापन
गाजीपुर के जमसड़ा गांव से एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में कौतूहल पैदा कर दिया है. गांव में लोगों के घरों में लगे हैंडपंप और ट्यूबवेल से अचानक मछलियां निकलने लगी हैं.

जमीन फाड़कर निकलीं मछलियां! गांव में हैंडपंप और ट्यूबवेल दिखाने लगे चमत्कार, देखें VIDEO
  • गाजीपुर के जमसड़ा गांव में हैंडपंप और ट्यूबवेल से अचानक छोटी मछलियां निकलने लगीं, जिससे ग्रामीण हैरान हैं
  • 25-30 साल पुराने ट्यूबवेल से 5 अक्टूबर को करीब सवा किलो मछलियां निकलीं, अगले दिन भी मछलियां आईं
  • ग्रामीणों ने बताया कि हैंडपंप से मछलियां निकलने के दौरान पानी का रंग पीला और दुर्गंधयुक्त हो गया है
गाजीपुर के जमसड़ा गांव से एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में कौतूहल पैदा कर दिया है. गांव में लोगों के घरों में लगे हैंडपंप और ट्यूबवेल से अचानक मछलियां निकलने लगी हैं. इस अनोखे और अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो रही है.

25 साल पुराने ट्यूबवेल से निकलीं सवा किलो मछलियां

ग्रामीण यह नजारा देख हैरत में हैं. हैंडपंप से निकलने वाली इन मछलियों में मुख्य रूप से सिंघी, गिरई, गोईजा और टेंगना जैसी छोटी-छोटी मछलियां शामिल हैं. नंदू कुशवाहा, गांव के एक निवासी, ने इस अद्भुत घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 5 अक्टूबर की सुबह उनके 25-30 साल पुराने ट्यूबवेल से करीब सवा किलो के आस-पास मछलियां निकलीं, जिसे देखकर वे हैरान रह गए. उन्होंने बताया कि अगले दिन भी लगभग आधा किलो मछलियां और निकलीं.

 अन्य महिलाओं ने भी ऐसी ही घटनाओं की पुष्टि की

प्रमिला देवी ने बताया कि वह जब नहा रही थीं, तो उनके हैंडपंप से तीन छोटी मछलियां सीधे बाल्टी में आ गईं. चंपा देवी ने कहा कि हैंडपंप से पानी भरते समय एक छोटी मछली उछलकर उनके हाथ पर आ गिरी, जिससे वह स्तब्ध रह गईं. 

भारी बारिश ने बिगाड़ा पानी का रंग 

ग्रामीणों का मानना है कि यह अजीबोगरीब घटना 4 अक्टूबर को हुई भारी मूसलाधार बारिश का नतीजा है. बताया जा रहा है कि तेज और लगातार बारिश के बाद जमसड़ा गांव के लगभग 20 से 25 घरों में लगे हैंडपंप का पानी पीला और दुर्गंधयुक्त हो गया है. स्थिति इतनी खराब है कि इंसान तो छोड़िए, जानवर भी अब यह पानी पीने से परहेज कर रहे हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि भारी बारिश के कारण पास के तालाबों, पोखरों या जलभराव वाले क्षेत्रों का पानी मिट्टी के साथ रिसकर भूजल स्रोतों में मिल गया होगा, जिससे छोटी मछलियां बोरवेल और हैंडपंप की पाइपलाइनों के माध्यम से ऊपर आ रही हैं. हालांकि, पानी में आई दुर्गंध और पीलेपन ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है.

