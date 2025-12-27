57 मुकदमे, कई राज्यों में वांटेड... वेस्ट यूपी के माफिया डॉन विनय त्यागी की मौत, हमले में हुआ था घायल

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया डॉन विनय त्यागी की एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान मौत हो गई है. त्यागी हरिद्वार में हुए हमले के बाद वेंटिलेटर पर था. आज एम्स में उसके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा. गौरतलब है कि तीन दिन पहले हरिद्वार में बदमाशों ने इस हत्याकांड को उस समय अंजाम दिया, जब पुलिस विनय त्यागी को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी.

एक पुल के ऊपर पुलिस की गाड़ी को घेरकर नकाबपोश बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं थी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस की मौजूदगी में ही बदमाश कई राउंड फायरिंग करते रहे और आसानी से फरार हो गए. बुधवार को हरिद्वार में हुई इस गोलीबारी के बाद विनय त्यागी को गंभीर हालत में ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया था. पिछले दो दिनों से वह लाइफ सपोर्ट सिस्टम (वेंटिलेटर) पर था, लेकिन आज सुबह उसने दम तोड़ दिया.

माफिया विनय त्यागी पर हुए हमले का दौरान का दृश्य

कई राज्यों में फैला है विनय त्यागी का क्राइम नेटवर्क

विनय त्यागी कुख्यात अपराधी है, जिसका क्राइम नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है. वो गिरफ्तारी से पहले कई राज्यों में छिपकर पुलिस को चकमा दे रहा था. त्यागी के खिलाफ हत्या, रंगदारी, हथियार तस्करी और अपहरण के 60 के करीब आपराधिक मामले दर्ज हैं. बेहद कम उम्र में ही विनय त्यागी ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था. धीरे-धीरे उसने अपने संगठन को मजबूत किया और उसे कई राज्यों में फैलाया. वो एक राज्य से दूसरे राज्यों में हथियारों की भी सप्लाई करता था. उसके गिरोह में दो दर्जन से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है.