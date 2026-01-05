विज्ञापन
यूपी में कुत्ते को युवक ने बोतल से जबरन पिलाई शराब, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, वीडियो वायरल

यूपी के बागपत में एक युवक को कुत्ते को जबरन शराब पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. किरठल गांव की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की.

यूपी में कुत्ते को युवक ने बोतल से जबरन पिलाई शराब, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, वीडियो वायरल
  • यूपी के बागपत जिले के किरठल गांव में एक युवक ने कुत्ते को जबरन शराब पिलाई, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
  • वीडियो में आरोपी जितेंद्र हाथ में शराब की बोतल लेकर कुत्ते को शराब पिलाते हुए देखा गया
  • वीडियो वायरल होने के बाद समाजसेवियों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की और पशु क्रूरता का मामला बताया गया
बागपत:

कुत्ता दुनिया का सबसे वफादार जानवर होता है. यही वजह है कि इंसान और कुत्ते के बीच गजब का दोस्ताना वाली कई कहानियां आपने भी सुनी-पढ़ी होगी. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों के साथ अमानवीय बर्ताव करते हैं. अब ऐसा ही मामला यूपी के बागपत जिले से सामने आया है. जहां पर एक युवक ने कुत्ते को जबरन शराब पिलाई. यह मामला रमाला थाना क्षेत्र के किरठल गांव का है.

कुत्ते को बोतल से पिलाई शराब

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल वीडियो में आरोपी युवक जितेंद्र हाथ में शराब की बोतल लिए कुत्ते को जबरन शराब पिलाता दिख रहा था. यह वीडियो रात के समय सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया.

समाजसेवियों की मांग और पुलिस की कार्रवाई

वीडियो वायरल होते ही समाजसेवियों ने इसे पशु क्रूरता का मामला बताते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया. अब इस मामले में आगे की कार्रवाई हो रही है.

पुलिस का बयान

रमाला थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि पशु क्रूरता जैसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

