विज्ञापन
विशेष लिंक

'DM अंकल, हमारे घर की रोड बनवा दीजिए', बाराबंकी की मासूम बच्ची की गुहार का वीडियो वायरल

बाराबंकी के क्रिस्टल गार्डन इलाके की जर्जर सड़क और जलभराव से परेशान एक बच्ची ने हाथ जोड़कर जिलाधिकारी से सड़क निर्माण की अपील की है. 19 सेकेंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों का ध्यान खींच रहा है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
'DM अंकल, हमारे घर की रोड बनवा दीजिए', बाराबंकी की मासूम बच्ची की गुहार का वीडियो वायरल
Barabanki Viral Video: 'DM अंकल रोड बनवा दीजिए', मासूम बच्ची की गुहार ने जीता लोगों का दिल
बाराबंकी:

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक मासूम बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. नगर कोतवाली क्षेत्र के क्रिस्टल गार्डन के पास रहने वाली यह बच्ची अपने इलाके की जर्जर सड़क और जलभराव की समस्या से परेशान होकर सीधे जिलाधिकारी से गुहार लगाती नजर आ रही है. महज 19 सेकंड के इस वीडियो में बच्ची बेहद भोलेपन के साथ हाथ जोड़कर कहती है कि उनके घर की सड़क बनवा दी जाए, क्योंकि बड़े-बड़े गड्ढों और बारिश के पानी के कारण लोगों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

बाराबंकी शहर के नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत क्रिस्टल गार्डन के पास का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक नन्हीं बच्ची अपने मोहल्ले की खराब सड़क को लेकर प्रशासन से मदद मांगती दिखाई दे रही है. बच्ची की अपील का अंदाज लोगों को भावुक कर रहा है. वीडियो में वह हाथ जोड़कर बेहद सरल शब्दों में अपनी परेशानी बताती है.

क्या बोली बच्ची?

वीडियो में बच्ची कह रही है कि "डीएम अंकल, हमारे घर की रोड बनवा दीजिए, इसमें बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हैं और बारिश का गंदा पानी भर जाता है, जिससे आने-जाने में बहुत परेशानी होती है." उसकी यह अपील सोशल मीडिया पर तेजी से साझा की जा रही है और लोग प्रशासन से सड़क की स्थिति सुधारने की मांग कर रहे हैं.

लंबे समय से खराब है सड़क

स्थानीय निवासियों के अनुसार, इलाके की सड़क काफी समय से खराब हालत में है. बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती है. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढों में पानी भर जाने से लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है. मोहल्ले के लोगों का कहना है कि बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कई बार लोग फिसलकर गिर भी चुके हैं.

बच्ची की हिम्मत की हो रही तारीफ

वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोग और सोशल मीडिया उपयोगकर्ता बच्ची की बेबाकी और साहस की सराहना कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि जिस समस्या को बड़े लोग लंबे समय से उठा रहे थे, उसे एक छोटी बच्ची ने बेहद मासूम तरीके से प्रशासन के सामने रख दिया.

यह भी पढ़ें : VIDEO: बाराबंकी में SHO समेत कई घायल! युवक की मौत पर परिजनों ने किया हाईवे जाम, पुलिस पर पथराव

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Barabanki Viral Video, Viral Girl Video, Barabanki DM, Social Media Viral, Uttar Pradesh News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com