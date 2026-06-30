VIDEO: बाराबंकी में SHO समेत कई घायल! युवक की मौत पर परिजनों ने किया हाईवे जाम, पुलिस पर पथराव

यूपी के बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए. कटियारा गांव के रहने वाले जितेंद्र चौहान की मौत से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने शव को लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा होने लगा.

स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब आक्रोशित भीड़ ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया. इस घटना में रामनगर के SHO अरुण प्रताप सिंह समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि हाईवे पर लंबा जाम लग गया.

युवक की मौत के बाद भड़का गुस्सा

जानकारी के अनुसार, रामनगर थाना क्षेत्र के कटियारा गांव निवासी जितेंद्र चौहान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की खबर फैलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्र हो गए. लोगों का आरोप था कि मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की गई. इसी नाराजगी के चलते ग्रामीणों ने शव को लेकर लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

हाईवे पर शव रखकर किया प्रदर्शन

ग्रामीणों और परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध जताया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे. प्रदर्शन के कारण लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई. सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

पुलिस पर पथराव में SHO घायल

स्थिति तब बेकाबू हो गई जब प्रदर्शन कर रही भीड़ और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया. आरोप है कि आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया. पत्थर लगने से रामनगर थाना प्रभारी अरुण प्रताप सिंह घायल हो गए और सड़क पर गिर पड़े. घटना में कई अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं. पथराव के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

समझाने की कोशिश भी नहीं आई काम

मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन और ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे. उनका कहना था कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच काफी देर तक बातचीत चलती रही.

हाईवे पर लगा लंबा जाम

प्रदर्शन और हंगामे के चलते लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर लंबा जाम लग गया. कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गईं. पुलिस ने यातायात को सुचारु करने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल बुलाया. प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता रहा.