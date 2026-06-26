आगरा में पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच मैनेजर को 30 हजार रुपये की र‍िश्वत लेते हुए रंगे हाथ ग‍िरफ्तार क‍िया गया है. एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले शख्‍स की शि‍कायत पर सीबीआई ने यह कार्रवाई की है. आरोप है क‍ि बरहन की भदरौली ब्रांच के मैनेजर ने करीब 19 सोलर पैनल के ल‍िए लोन फ़ाइलों को प्रोसेस और मंज़ूर करने के लिए प्रति लोन फाइल 7,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी.

साथ ही यह भी आरोप है कि बातचीत के बाद मैनेजर उन 19 लोन फ़ाइलों को मंज़ूर करने के लिए कुल 52,000 रुपये की रिश्वत लेने को तैयार हो गया, जिन्हें बैंक पहले ही मंजूरी दे चुका था.

सीबीआई ने र‍िश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा

सीबीआई ने एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर आरोपी मैनेजर के खिलाफ़ 25 जून को दर्ज क‍िया. सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी मैनेजर को शिकायतकर्ता से रिश्वत की आंशिक रकम यानी 30,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. आरोपी को ग‍िरफ्तार कर ल‍िया गया. शुक्रवार को उसे गाज़ियाबाद की सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा.

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