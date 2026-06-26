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चंपत राय और अनिल मिश्रा ने राम मंदिर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, चढ़ावा चोरी प्रकरण में SIT एक्शन के बाद पद छोड़ा

अयोध्या के फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये इस्तीफे तो जांच से पहले ही हो जाने चाहिए थे. जिनकी जिम्मेदारी चढ़ावे के लोखे-जोखे की थी उनके नाम भी FIR में होने चाहिए थे.

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चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा.
  • अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है
  • चंपत राय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव और अनिल मिश्रा सदस्य पद से हट गए हैं
  • विपक्ष ने चंपत राय का नाम भी मामले में लेते हुए उनके इस्तीफे की मांग की थी
राम मंदिर में चढ़ावे की सुरक्षा के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे?

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बीच ट्रस्ट के सदस्यों चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है. दोनों ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दिया है. चंपत राय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में महासचिव के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे. इसके अलावा अनिल मिश्रा ट्रस्ट में सदस्य थे. विपक्ष लगातार चंपत राय का नाम इस मामले में उछाल रहा था और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था. मामले में चंपत राय की चुप्पी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे. दोनों ने महंत नृत्यगोपाल दास को अपना इस्तीफा सौंपा है.

यह कदम फैसला एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में मिली मजबूत सिफारिशों के बाद उठाया गया है. एसआईटी की सिफारिश के आधार पर मामले में पहली एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है. इन इस्तीफों को जांच के दौरान की गई कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है. बता दें कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम एफआईआर में नहीं था लेकिन फिर भी दोनों ने नैतिकता के आधार पर पद छोड़ दिया है. उनके नामों पर सियासत बहुत तेज थी. अब तक इस मामले में 8 गिरफ्तारियां और दो इस्तीफे हो चुके हैं.

इस्तीफे पहले ही हो जाने चाहिए थे-सपा सांसद

फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये इस्तीफे तो जांच से पहले ही हो जाने चाहिए थे. एफआईआर में इनके नाम भी होने चाहिए थे. जिनकी जिम्मेदारी चढ़ावे के लोखे-जोखे की थी, उनसे तो पहले ही इस्तीफे लेने चाहिए थे. उन्होंने कहा कि राम मंदिर में करोड़ों लोग आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं और माथा टेकते हैं, ये देश और पूरे राष्ट्र का सवाल है. मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में जांच होनी चाहिए. वहीं कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि सिर्फ चंपत राय के इस्तीफे से क्या होगा. यह काफी नहीं है. उनसे भी बड़े नाम शामिल हैं. बता दें कि विरोधी बार-बार कह रहे थे कि छोटी मछलियों को पकड़ा गया है. बड़ी मछलियों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा. लेकिन अब दो महत्वपूर्ण लोगों ने इस्तीफा दे दिया है.

VHP ने की थी चंपत राय पर जांच की मांग

बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ  जांच की मांग कर रहे थे. उन्होंने कहा था कि ये लोग जांच से बाहर नहीं हैं. 

फिर से अयोध्या जा सकती है SIT

बता दें कि एसआईटी एक बार फिर से अयोध्या जा सकती है. प्राइमरी रिपोर्ट के बाद कुछ नए नाम पहचाने गए हैं. गिरफ्तार लोगों से पूछताछ और इन नामों पर जांच और इकट्ठे किए गए डेटा के विश्वलेषण के लिए जांच एजेंसी फिर से अयोध्या जा सकती है. 

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