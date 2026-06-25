देशभर में बीजेपी आज संविधान हत्या दिवस मना रही है. इस दौरान अलग-अलग राज्यों में बीजेपी नेता कई कार्यक्रम करेंगे. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन हरियाणा में संविधान हत्या दिवस मनाएंगे. बता दें कि भारत सरकार ने 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी की कड़वी याद में 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है. ये नाम देने के पीछे की वजह पिछली साल गृह मंत्री अमित शाह ने बताई थी. उन्होंने कहा था कि संविधान हत्या दिवस एक कठोर निर्मम शब्द है. पढ़ें पल-पल के अपडेट्स.



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