देशभर में बीजेपी आज संविधान हत्या दिवस मना रही है. इस दौरान अलग-अलग राज्यों में बीजेपी नेता कई कार्यक्रम करेंगे. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन हरियाणा में संविधान हत्या दिवस मनाएंगे. बता दें कि भारत सरकार ने 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी की कड़वी याद में 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है. ये नाम देने के पीछे की वजह पिछली साल गृह मंत्री अमित शाह ने बताई थी. उन्होंने कहा था कि संविधान हत्या दिवस एक कठोर निर्मम शब्द है. पढ़ें पल-पल के अपडेट्स.
Samvidhan Hatya Diwas Live Updates...
Live: जेपी नड्डा आज 450 जेपी सेनानियों को करेंगे सम्मानित
संविधान हत्या दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पटना में करीब 450 जेपी सेनानियों को सम्मानित करेंगे.
Live: संविधान हत्या दिवस एक कठोर निर्मम शब्द
गृह मंत्रालय ने कई सुझावों के आधार पर सोचा कि संविधान हत्या दिवस एक कठोर निर्मम शब्द होगा. इसीलिए ये नाम रखा गया.
Live: देश कांग्रेस के अन्याय और अत्याचार को कभी नहीं भूलेगा-अमित शाह
पिछले साल संविधान हत्या दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि देश ‘आपातकाल' में कांग्रेस द्वारा किए गए अन्याय और अत्याचार को कभी भूल नहीं पाएगा.
Live: आपातकाल नागरिक अधिकारों पर गहरा प्रहार-सीएम योगी
कांग्रेस पर हमलावर सीएम योगी ने कहा कि सत्ता के अहंकार में कांग्रेस के आपातकाल के अंधेरे ने अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिक अधिकारों पर गहरा प्रहार किया.
Live: देश की संवैधानिक आत्मा को कुचलने की कोशिश में लगाया 'आपातकाल' -सीएम योगी
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के तौर पर दर्ज है, जब देश की संवैधानिक आत्मा को कुचलने की कोशिश में 'आपातकाल' लगाया गया था.
Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath tweets, "25 June 1975 stands as a dark chapter in the history of Indian democracy, when the 'Emergency' was imposed in an attempt to crush the constitutional soul of the nation. The darkness of the 'Emergency' imposed by the Congress in the… pic.twitter.com/gudx7NyJ90— ANI (@ANI) June 25, 2026