Ind vs Ire 1st T20I: वैभव सूर्यवंशी के पहले मैच के प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग सहित तमाम बातें, टाइमिंग नोट कर लें

टीम श्रेयस अय्यर पहली बार शुक्रवार से टी20 सीरीज का आगाज मेजबान आयरलैंड के खिलाफ बेल्फर्ट में कर रही है. अय्यर के साथ-साथ कई पहलुओं से यह मुकाबला अहम बन पड़ा है. और इनमें भारत की जीत से इतर सबसे बड़ा पहलू है सुपर किड वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi). मुकाबले को लेकर जहां आयरलैंड में फैंस के बीच गजब का उत्साह है और पूरे यूरोप के अलग-अलग हिस्से से मैच देखने आ रहे हैं, तो वहीं भारत सहित समूचे क्रिकेट जगत में भी तमाम फैंस 15 साल के वैभव को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं. चलिए मैच से जुड़े तमाम
Shreyas Iyer and Vaibhav batting next to each other in nets 🤩#IREvIND #Cricket #TeamIndia pic.twitter.com/OTDijXZgK6— CREX (@Crex_live) June 25, 2026
प्र: मैच हमेशा से पहले क्यों शुरू हो रहा है?
उ: भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होने वाले भारत के सामान्य टी20 मैचों के विपरीत, आयरलैंड सीरीज़ के दोनों मैच शाम 6:00 बजे (स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे) शुरू होंगे. क्रिकेट आयरलैंड ने 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के महत्वपूर्ण महिला टी20 विश्व कप मैच के साथ समय के टकराव को कम करने के लिए शुरुआती समय को एक घंटे पहले करने का फैसला किया.
भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 : मैच का विवरण
मैच: भारत बनाम आयरलैंड, पहला टी20
तारीख: 26 जून, 2026
स्थान: सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब (स्टॉर्मोंट), बेलफास्ट
टॉस का समय: शाम 5:30 बजे (भारतीय समयानुसार)
मैच शुरू होने का समय: शाम 6:00 बजे (भारतीय समयानुसार)
प्र: भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 टीवी पर कहाँ देखें?
उ: भारतीय दर्शक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर पहले टी20 का सीधा प्रसारण (लाइव) देख सकते हैं, जिसके पास इस सीरीज़ के टेलीविजन प्रसारण अधिकार हैं.
प्र: भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?
उ: भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 दर्शकों के लिए सोनी लिव (Sony LIV) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगा
प्र: पहले टी20 का लाइव स्कोर और अपडेट कहां से प्राप्त करें?
उ: मैच के हर लाइव अपडेट और स्कोर के लिए NDTV.In फॉलो करें
टी20 सीरीज़ के लिए भारत और आयरलैंड की टीमें:
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, सुर्यांश शेडगे (घायल नीतीश कुमार रेड्डी की जगह शामिल)
आयरलैंड: लोर्कन टकर (कप्तान), रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, गेविन होए, मैथ्यू हॉलार्ड, लियाम मैकार्थी, जय मुंद्रा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, रूबेन विल्सन
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