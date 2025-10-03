प्रयागराज: दुर्गा पूजा विसर्जन के जुलूस में चल रहे लोगों को कार ने रौंदा, कई घायल

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दुर्गा पूजा में विसर्जन जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. दरअसल, एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने इस जुलूस में चल रहे लोगों को रौंद दिया. घटना में कई लोगों को चोटें आई हैं. पुलिस के अनुसार विसर्जन जुलूस में शामिल लोग जब डीजे के पीछे-पीछे चल रहे तो तभी अचानक से एक तेज रफ्तार अनियंत्रित XUV कार ने सभी को रौंदते हुए आगे बढ़ गई. कार ने सबसे पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी. इसके बाद कार ने विसर्जन के जुलूस में पैदल चल रहे लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया।.इस घटना से हड़कंप मच गया. इस घटना 6 लोग घायल हो गए हैं.

इस घटना के बाद लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस के मुताबिक कार की टक्कर से बाइक सवार लाल मोहम्मद के पैर में फ्रैक्चर हो गया. उसे अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है. वहीं हादसे में जुलूस में शामिल पांच अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं. घायलों में तीन युवतियां भी शामिल है। तीनों घायल युवतियों संजना, पूजा और ललिता का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है. एक युवती के पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है जबकि दो को मामूली चोटें आई है. अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है.

इस घटना को लेकर गंगानगर जोन के डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत के मुताबिक विसर्जन जुलूस में मौजूद अन्य लोगों द्वारा हालांकि प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया है. इसके साथ ही पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है. मऊआइमा थाना क्षेत्र के रहने वाले कार चालक मुकेश सरोज को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पूछताछ में पता चला है कि मुकेश सरोज कार मैकेनिक है और वो कार की मरम्मत के बाद कार उसके मालिक को सौंपने जा रहा था. लापरवाही से कार चलाने के आरोपी ड्राइवर मुकेश सरोज के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है. ये पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी में भी कैद हो गई है.