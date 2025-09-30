Delhi-NCR की ये 7 जगहें दशहरा मेला के लिए हैं फेमस, जहां रावण दहन देखने दूर-दूर से आते हैं लोग

Famous Dussehra Mela In Delhi-NCR: असली दशहरा तब ही लगता है जब रावण दहन की गूंज, आतिशबाजी की चमक और स्ट्रीट फूड की खुशबू एक साथ मिले. दिल्ली-एनसीआर में हर साल कई दशहरा मेले लगते हैं, जहां सिर्फ पूजा या रावण दहन ही नहीं, बल्कि परिवार संग घूमने-फिरने और खाने-पीने का भी पूरा इंतजाम होता है. अगर आप भी इस बार सोच रहे हैं कि छुट्टी में कहां जाएं, तो ये 7 मेले आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बन सकते हैं.

दशहरा मेला के लिए फेमस दिल्ली-एनसीआर की 7 जगह (Dussehra mela in delhi ncr)

1. रामलीला मैदान, चांदनी चौक (best places to see ravan dahan in delhi NCR)

दिल्ली का सबसे पुराना और पॉपुलर दशहरा मेला. यहां विशाल मूर्तियों का दहन, झूले, गेम्स और स्ट्रीट फूड सब मिलेगा. सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन – चावड़ी बाजार.

2. लाल किला मैदान (Best Dussehra mela in Delhi)

लव-कुश रामलीला कमिटी का यह मेला बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी के लिए भी मशहूर है. यहां रावण दहन, फेरिस व्हील और स्वादिष्ट चाट-समोसे का मजा लें. मेट्रो स्टेशन – लाल किला.

3. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (Ravan Dahan Delhi NCR)

यहां दशहरा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उत्सव बन जाता है. स्टेज शो, फूड फेस्टिवल और धमाकेदार आतिशबाजी इसे फैमिली आउटिंग के लिए बेस्ट बनाते हैं. मेट्रो स्टेशन – जेएलएन स्टेडियम.

4. जनकपुरी रामलीला ग्राउंड (Destinations to Visit with Kids on Dussehra 2025)

रंग-बिरंगे परफॉर्मेंस और कार्निवल जैसा माहौल. यहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के ग्रैंड दहन के साथ आतिशबाजी का शानदार नजारा देखने लायक है. मेट्रो स्टेशन – तिलक नगर.

5. द्वारका सेक्टर 10, डीडीए ग्राउंड (ravan dahan timing delhi)

शांत और फैमिली-फ्रेंडली माहौल वाला मेला. पारंपरिक नृत्य, संगीत और रावण दहन यहां का खास आकर्षण है. मेट्रो स्टेशन – द्वारका सेक्टर 10.

6. गुरुग्राम दशहरा मेला (where to watch ravan dahan)

एनसीआर में गुरुग्राम का दशहरा फेस्टिवल फूड और कल्चरल प्रोग्राम्स का परफेक्ट कॉम्बो है. यहां आकर आपको रामलीला, गेम्स और स्ट्रीट फूड एक साथ मिलेंगे.

7. ग्रेटर नोएडा दशहरा मेला (dussehra mela locations in delhi)

यह मेला बड़े पैमाने पर रामलीला और रावण दहन के लिए मशहूर है. म्यूजिक, डांस और फूड स्टॉल्स इसे युवाओं और बच्चों के लिए भी हिट डेस्टिनेशन बनाते हैं. नजदीकी मेट्रो स्टेशन – नोएडा सिटी सेंटर.

