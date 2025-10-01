विज्ञापन

सेलेब्स के लुक्स से आइडिया लेकर दशहरा मेले में पहनें ऐसे कपड़े, हर कोई पूछेगा कहां से लिया?

Dussehra 2025: तो इस दशहरे, Bollywood Celebrity Looks को कॉपी करके आप भी बनाइए अपनी तस्वीरों को Viral-worthy. Outfit सिंपल हो या ट्रेंडी, बात सिर्फ अपने स्टाइल को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करने की है.

Dussehra Looks: बॉलीवुड दीवाज़ से लें इंस्पिरेशन, आपका दशहरा लुक हो जाएगा वायरल

Dussehra Outfit Ideas: दशहरा आते ही सब प्लानिंग में लग जाते हैं. कौन-सा मेला अटेंड करना है, कहां घूमने जाना है, क्या खाना है…लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है Outfit चुनने की. हर लड़की चाहती है कि वह न सिर्फ आरामदायक कपड़े पहने, बल्कि फोटो में भी खूब जचे. अगर आप भी यही सोच रही हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं Bollywood Celebrity-Inspired Dussehra Outfit Ideas, जो इस फेस्टिव सीज़न में आपके लुक को और भी खास बना देंगे.

सिंपल और एलिगेंट – Alia Bhatt का Pant Suit Look

अगर आप ज्यादा भारी कपड़े नहीं पहनना चाहतीं, तो आलिया भट्ट की तरह Simple Pant Suit ट्राई कर सकती हैं. हल्के रंगों में यह आउटफिट पूरे दिन आराम से कैरी किया जा सकता है और भीड़भाड़ वाले मेले में भी आपको परेशानी नहीं होगी.

जान्हवी कपूर का Sharara Magic

कुछ अलग पहनने का मन हो तो Sharara Suit आपके लिए परफेक्ट है. जान्हवी कपूर का यह ट्रेंडिंग शरारा लुक न सिर्फ स्टाइलिश है, बल्कि आपको एक ग्लैमरस टच भी देता है.

करीना स्टाइल – Skirt Kurta Combo

अगर आप Ethnic पहनना चाहती हैं, लेकिन थोड़ा मॉडर्न टच भी चाहिए तो करीना कपूर की तरह Skirt Kurta पहन सकती हैं. खासकर धोती-स्टाइल स्कर्ट आपका लुक भीड़ में अलग बना देगा.

पारंपरिक और रॉयल – Parineeti का Anarkali Suit

Anarkali Suit कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता. परिणीति चोपड़ा की तरह एक खूबसूरत अनारकली पहनकर आप पूरे दिन आराम से रह सकती हैं और फिर भी सबसे ज्यादा गॉर्जियस दिखेंगी.

Priyanka Chopra की Polka Dot Saree

अगर आप Saree Lover हैं तो प्रियंका चोपड़ा की तरह Polka Dot Saree पहनें. यह लुक क्लासी भी है और फोटो में बेहद ट्रेंडी भी दिखता है.

Final Touch – Accessories & Smile

आउटफिट कितना भी सुंदर क्यों न हो, लुक तभी पूरा होता है जब आप सही एक्सेसरीज़ और अपनी प्यारी सी स्माइल कैरी करें। आखिरकार, फेस्टिव सीज़न खुशियों का होता है!

