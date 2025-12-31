साल के आखिरी दिन किस फॉर्मेट में कौन है नंबर-1, टीम इंडिया का क्या है हाल, जानें

ICC Rankings on Last Day of Year 2025: साल 2025 खत्म होने वाला है और पूरी दुनिया नए साल का काउंटडाउन शुरू कर चुकी है. साल के आखिरी दिन भी आईसीसी ने रैंकिंग में बदलाव किया है. इस साल भारतीय टीम ने वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय में दमदार प्रदर्शन किया है. जबकि टेस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल का तहलका रहा है. शुभमन गिल इस साल सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज रहे. हैरानी की बात है कि जो रूट इस साल वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया ने इस साल 9 मैच जीते, जो किसी अन्य टीम की तुलना में सबसे अधिक है. बात अगर क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट की करें तो अभिषेक शर्मा इस साल टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. अभिषेक ने 21 मैचों में 859 रन बनाए.

किस फॉर्मेट में कौन सी टीम नंबर-1

बात अगर आईसीसी रैंकिंग की करें तो साल के आखिरी दिन टेस्ट फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया नंबर-1 टीम है. उसने इस साल 11 मैच खेले हैं, जिसमें उसने 9 जीते हैं और 2 में उसे हार मिली है. जबकि भारत वनडे और टी20 फॉर्मेट में नंबर-1 टीम है. भारत ने इस साल 11 वनडे में से 11 जीते हैं जबकि 21 खेले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में टीम इंडिया ने 15 जीते हैं.

किस फॉर्मेट में कौन नंबर-1 बल्लेबाज

बात अगर बल्लेबाजों की रैंकिंग की करें तो जो रूट टेस्ट फॉर्मेट में नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए हैं. जो रूट ने इस साल 10 मैचों की 18 पारियों में 805 रन बनाए हैं. इस फॉर्मेट में इस साल सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज शुभमन गिल हैं, जिन्होंने 9 मैचों की 16 पारियों में 983 रन बनाए हैं.

बात अगर वनडे की करें तो रोहित का यहां राज बरकरार हैं. रोहित नंबर-1 वनडे बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने इस साल 14 मैचों में 650 रन बनाए हैं. जो रूट इस साल वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. जबकि टी20 अंतरराष्ट्रीय में अभिषेक शर्मा साल के आखिरी दिन नंबर-1 पर कायम है. अभिषेक के नाम 21 मैचों में 859 रन हैं.

बुमराह नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज

बात अगर गेंदबाजों की करें तो साल के आखिरी दिन जसप्रीत बुमराह जहां टेस्ट फॉर्मेट में नंबर-1 गेंदबाज हैं, तो टी20 अंतरराष्ट्रीय की गेंदबाजों की रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती शीर्ष पर हैं. वहीं वनडे में राशिद खान नंबर-1 गेंदबाज हैं. बुमराह ने इस साल 8 मैचों की 14 पारियों में 31 विकेट झटके हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क टेस्ट में इस साल सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

मिचेल स्टार्क ने इस साल 11 मैचों की 22 पारियों में 55 विकेट झटके हैं. वहीं वनडे में हर्षित राणा का जलवा रहा. हर्षित इस साल सबसे अधिक वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं. उन्होंने 20 विकेट झटके हैं. जबकि न्यूजीलैंड के मैट हैनरी इस फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. हैनरी ने 13 मैचों में 31 विकेट झटके हैं. वरुण चक्रवर्ती ने इस साल 20 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 36 विकेट झटके हैं.

रवींद्र जडेजा के आस-पास तक कोई नहीं

ऑल-राउंडरों की रैंकिंग में टेस्ट में नंबर-1 ऑल राउंडर रवींद्र जडेजा हैं, जबकि वनडे में अफगानिस्तान के अज़मतुल्लाह उमरज़ई और टी20 अंतरराष्ट्रीय में सैम अयूब हैं.

