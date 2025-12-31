विज्ञापन
विशेष लिंक

शाहरुख गद्दार, रहमान को नहीं रखने देंगे एयरपोर्ट से बाहर कदम... BJP नेता संगीत सोम के इस बयान वजह जान लीजिए

संगीत सोम यही नहीं रूके, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में बहनों का बलात्कार किया जा रहा है. भारत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे जा रहे हैं. इतना सब कुछ होने के बावजूद शाहरूख खान ने बांग्लादेश के क्रिकेटर की 9.50 करोड रुपये की बोली लगा डाली.

Read Time: 3 mins
Share
शाहरुख गद्दार, रहमान को नहीं रखने देंगे एयरपोर्ट से बाहर कदम... BJP नेता संगीत सोम के इस बयान वजह जान लीजिए
लखनऊ:

एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन-चुन कर मारा जा रहा है और देश के खिलाफ षडयंत्र रचा जा रहा है तो वहीं, दूसरी तरफ इसी गर्म माहौल में पश्चिमी यूपी के बड़े नेताओं में शुमार और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने बांग्लादेश के सहारे फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को गद्दार कहकर फिल्म सियासी माहौल को गरमा दिया है. संगीत सोम ने शाहरूख खान को बांग्लादेश के क्रिकेटर रहमान को साढ़े नौ करोड़ में टीम के लिए खरीदने पर निशाने पर लिया है. 

संगीत सोम यही नहीं रूके, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में बहनों का बलात्कार किया जा रहा है. भारत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे जा रहे हैं. इतना सब कुछ होने के बावजूद शाहरुख खान ने बांग्लादेश के क्रिकेटर की 9.50 करोड रुपये की बोली लगा डाली. शाहरूख खान जैसे गद्दारों को समझना चाहिए कि देश के लोगों ने उन्हें यहां पहुंचाया है, लेकिन वो कभी पाकिस्तान को चंदा देंगे तो कभी रहमान को खरीदेंगे. देश में अब ये नहीं चलेगा. उन्होंने चेतावनी दे डाली है कि जब पाकिस्तान की टीम खेलने नहीं आ सकती तो फिर रहमान जैसे खिलाड़ी देश में आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे. उन्होंने कहा कि देश में गद्दारों की कमी नहीं है और गदद्रों का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो देश को लूटते रहेंगे.

दरअसल, मेरठ के दौराला में अटल स्मृति सम्मेलन और मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यशाला और कंबल वित्तरण समारोह में बीजेपी के पूर्व विधायक और फायर ब्रांड नेता संगीत सोम पहुंचे थे. उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष बौखला गया है. डबल इंजन की सरकार देश में विकास कर रही है. पहले ईवीएम खराब बताते थे और अब SIR पर हल्ला मचा रहें हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2027 में उनकी जमानत जब्त हो जाएगी. उन्होंने फिर बड़ा दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और सब देखते रह जाएंगे.

बता दें कि संगीत सोम मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से दो बार विधायक रहें हैं और मिशन 2027 में एक बार फिर वो ताल ठोंकने की तैयारी में हैं। मेरठ के दौराला में उन्होंने कंबल वितरण समारोह किया था. जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और संगीत सोम ने मंच से शाहरूख खान को निशाने पर ले डाला. शाहरूख खान को ये बयान सुर्खिया बटोर रहा है.

यह भी पढ़ें: लड़कियों को रखने चाहिए हथियार... महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बोले संगीत सोम

यह भी पढ़ें: तो उन्हें जूतों से पिटवाऊंगा...: अरे ये क्या बोल गए बीजेपी नेता संगीत सोम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sangeet Som, Shahrukh Khan
Get App for Better Experience
Install Now