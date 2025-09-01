विज्ञापन
लड़कियों को रखने चाहिए हथियार... महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बोले संगीत सोम

संगीत सोम से मीडिया ने बागपत में क्षत्रिय समाज के लोगों द्वारा बेटियों को हथियार रखने की मांग उठने पर सवाल किया तो दो टूक में उन्होंने लड़कियों को हथियार रखने के मुद्दे का समर्थन कर दिया.

लड़कियों को रखने चाहिए हथियार... महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बोले संगीत सोम
मुजफ्फरनगर (यूपी):

उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने लड़कियों को हथियार रखने की सलाह दी है. मुजफ्फरनगर पहुंचे बीजेपी नेता ने कहा कि इसमें बुराई क्या है? बहन-बेटी क्षत्राणियों ने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा हथियार रखा है, तलवार रखी है और अगर वह हथियार रखेंगी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है.

मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंचे संगीत सोम से मीडिया ने बागपत में क्षत्रिय समाज के लोगों द्वारा बेटियों को हथियार रखने की मांग उठने पर सवाल किया तो दो टूक में उन्होंने लड़कियों को हथियार रखने के मुद्दे का समर्थन कर दिया.

दरअसल लड़कियों को हथियार देने की मांग पश्चिमी यूपी में तेज़ होती दिखाई दे रही है.

वहीं राहुल गांधी पर बोलते हुए संगीत सोम ने कहा कि राहुल गांधी ना कभी नेता थे ना नेता हैं, राहुल गांधी थोड़ा मेंटली अपसेट रहते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए.

