South Africa Vs New Zealand 1st Semi-Final Match Live Score Updates: कोलकाता ने ईडन गार्डन में हो रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी कर रही है. एडेन मार्कराम और क्विंटन डी कॉक की सलामी जोड़ी क्रीज पर है. बता दें, न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. न्यूजीलैंड जहां दो बदलाव के साथ उतरी है, जबकि अफ्रीकी टीम ने तीन बदलाव किए हैं. साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट की इकलौती टीम है, जो विश्व कप में अजेय रही है. टी20 फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका का पलड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ भारी रहा है. (Live Scorecard)
क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की कुल 19 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से 12 मुकाबलों में जीत प्रोटियाज टीम के हाथ लगी है. वहीं, न्यूजीलैंड ने सिर्फ 7 मैच जीते हैं. साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कमाल का रहा है. टीम ने टूर्नामेंट में अब तक खेले सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की है. एडेन मार्करम की कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने सुपर-8 राउंड में भारत, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को हराते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है.
इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी हैं दोनों टीमें
न्यूजीलैंड प्लेइंग इलेवन: टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर (कप्तान), कोल मैककोन्ची, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन
दक्षिण अफ्रीका प्लेइंग इलेवन: एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, कैगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी
Here are the LIVE Score Updates of South Africa Vs New Zealand 1st Semi-Final Straight from Eden Gardens, Kolkata
South Africa Vs New Zealand LIVE Score: पहला ओवर पूरा
पहला ओवर पूरा हुआ. ओवर की पांचवीं गेंद पर डि कॉक ने डीप स्क्वायर की तरफ दमदार छक्का जड़ा है. पहले ओवर से सिर्फ 7 रन आए हैं. भारत को वेस्टइंडीज से सुपर-8 में 196 का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम इंडिया ने आसानी से हासिल कर लिया था. ऐसे में आज अफ्रीकी टीम को कम के कम 200 का स्कोर करना होगा, जीत के लिए.
1.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 7/0
South Africa Vs New Zealand LIVE Score:अफ्रीकी टीम की बैटिंग शुरू
दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी शुरू हुई. क्विंटन डी कॉक और एडेन मार्कराम की सलामी जोड़ी क्रीज पर है. दोनों की नजरें अफ्रीकी टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने पर होगी, जबकि न्यूजीलैंड की नजर पावरप्ले में कम से कम 2 विकेट लेने की होगी.
South Africa Vs New Zealand LIVE Score: ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग XI
South Africa Vs New Zealand LIVE Score: न्यूजीलैंड ने जीता टॉस
न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. न्यूजीलैंड ने बताया कि वो दो बदलाव के साथ उतरे हैं, जबकि एडन मारक्रम ने तीन बदलाव किए हैं.
South Africa Vs New Zealand LIVE Score: क्या न्यूजीलैंड रचेगी इतिहास?
न्यूजीलैंड के लिए इतिहास रचने का समय है यह. टी20 विश्व कप के इतिहास में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को कभी नहीं हराया है - लेकिन क्या आज का दिन बदल सकता है? ऐसा होने के लिए, उनके सलामी बल्लेबाजों, टिम सीफर्ट और फिन एलन को एक बार फिर से आक्रामक प्रदर्शन करना होगा. सीफर्ट 43.20 के प्रभावशाली औसत के साथ न्यूजीलैंड के टॉप रन-स्कोरर रहे हैं, जबकि एलन ने 189 रन बनाए हैं.
South Africa Vs New Zealand LIVE Score: कैसा है पिच का मिजाज?
इस टूर्नामेंट में ईडन गार्डन्स पर खेले गए पिछले दो मैचों में पिचें काफी सपाट रही हैं. इसके अलावा अपेक्षाकृत छोटी बाउंड्री और बेहद तेज आउटफील्ड के चलते गेंदबाजों के लिए गलती की गुंजाइश न के बराबर है. ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 200 से अधिक के स्कोर को लक्ष्य बनाएगी. जिस पिच पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर-8 का निर्णायक मैच खेला गया था, उसी पिच पर सेमीफाइनल-1 खेला जाएगा, इसलिए स्क्वायर बाउंड्री की दूरी लगभग बराबर है. एक बार फिर, सतह सूखी लग रही है. इस जगह पर पिछले 19 मुकाबलों में पहली पारी का औसत 162 रहा है, जबकि दूसरी पारी का स्कोर 143 रहा है.
South Africa Vs New Zealand LIVE Score: कैसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
South Africa Vs New Zealand LIVE: थोड़ी देर में होगा टॉस़
इस मुकाबले का टॉस शाम 6:30 बजे होगा. अब से करीब आधे घंटे बाद. सिटी ऑफ जॉय है कोलकाता और फैंस इस बड़े मुकाबले के लिए धीरे-धीरे स्टेडियम पहुंच रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका पिछले टूर्नामेंट में उपविजेता रही थी, क्या वो एक बार फिर फाइनल में जगह बना पाएगी? या अपने पहले खिताह के इंतजार में न्यूजीलैंड आज एक कदम और बढ़ाएगी.
South Africa Vs New Zealand LIVE: स्वागत है पहले सेमीफाइनल में
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. सबसे पहले आप सभी फैंस को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं. कोलकाता के ईडन गार्डन में जब दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड भिड़ेंगी तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन जीत का गुलाल उड़ाता है.