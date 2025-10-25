बुर्के के आड़ में हो रहा है आतंकवाद... बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी नेता संगीत सोम का बड़ा बयान

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्षी पार्टी हमलावर हैं, लेकिन इसकी तपिश से यूपी भी अछूता नहीं है. बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम ने बुर्के को लेकर विवादित बयान दे डाला है और तेजस्वी, राहुल और अखिलेश को भी निशाने पर लिया है. आजम खान के बयान पर भी बड़ा पलटवार किया है. संगीत सोम का ये बयान बिहार में भी सियासी तपिश बढ़ाएगा.

बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने बिहार चुनाव के बीच विवादित बयान देकर सियासी पारा चढ़ा डाला है. उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि बुर्के की आड में आतंकवाद और फर्जीवाड़ा दोनों होते हैं. इसलिए चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि बुर्के की आड में फर्जी मतदान ना हो और सभी बुर्के वालियों का चेहरा हटाकर वोटिंग कराई जाए. उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरी इस बात पर तेजस्वी, अखिलेश और राहुल गांधी आंदोलन कर देंगे कि कंट्रो वर्सी है. उन्होंने कहा कि एयर पोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे हज पर चेहरा दिखाएंगे लेकिन चुनाव में नहीं क्यों।

संगीत सोम भला यहीं कहां रुकने वाले थे उनके निशाने पर सपा के कद्दावर नेता आजम खान भी आ गए. आजम खान ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि जो दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं. इस पर संगीत सोम ने पलटवार किया कि जो बकरे की गर्दन काट सकते हैं वो किस किस की गर्दन काट सकते हैं. उन्होंने आजम के साथ अखिलेश को भी घेरा और तंज कसा कि अखिलेश यादव क्या दिए बंद कराकर दीपावली पर बकरा काटना शुरू करेंगे. उन्होंने एक बार फिर अपना पुराना बयान दोहराया कि अखिलेश यादव मुगलों के आखिरी शासक है. उन्होंने ये कहकर भी माहौल को और गरमा दिया कि सिंदूर का महत्व तेजस्वी, अखिलेश और राहुल नहीं जानते.

दरअसल, संगीत सोम ने मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सशक्तिकरण को लेकर मेरठ में अपने कैंट आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया था और महिलाओं को गिफ्ट दिए थे और वहीं विपक्ष को निशाने पर ले लिया. बात ओवैसी की आई तो राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को घेरा कि इन लोगों ने मुस्लिम नेता नहीं बनने दिया. बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेते है मुस्लिमों से लेकिन मुस्लिमों के लिए बीजेपी ने मकान दिलवाए, फ्री राशन मिल रहा है और ये किसी ने नहीं किया. संगीत सोम का ये विवादित बयान सुर्खियां भी बटोरेगा और इस पर पलटवार भी होगा, लेकिन इस बयान का बिहार चुनाव में कितना फायदा और नुकसान होगा ये चुनावी नतीजे बताएंगे. (इनपुट सुनज शर्मा)