मम्मी-पापा मैं आपके पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता...यह लिख कर छात्र ने कर ली खुदकुशी

ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्टल के कमरे में मंगलवार शाम एक युवक का शव फंदे पर लटका हुआ मिला. पुलिस को युवक के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है. इसमें पढ़ाई के तनाव में आकर आत्महत्या करने की बात कही गई है. युवक ने पत्र में लिखा है कि वो अपने माता-पिता के पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहता है. मृत युवक ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था. वह बिहार के गयाजी का रहने वाला था. घटना की सूचना उसके परिजनों को दे दी गई है.

कहां का रहने वाला था आत्महत्या करने वाला छात्र

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मूल रूप से बिहार के गयाजी का रहने वाला आकाशदीप नॉलेज पार्क के DTC( दिल्ली टेक्निकल केंपस) कॉलेज से बीटेक सीएस फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था. छात्र नॉलेज पार्क स्थित एसएनएच रेजीडेंसी हॉस्टल में रहता था.

छात्र की ओर से लिखा गया अंतिम पत्र.

पुलिस के मुताबिक आकाशदीप ने मंगलवार को अपने हॉस्टल के कमरे में गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली. उसके रूम में रहने वाला उसका दोस्त कॉलेज गया हुआ था. वहां से जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था और आकाश फंदे पर लटका हुआ था. उसने यह बात अन्य लोगों को बताई. इसकी सूचना पुलिस को दी गई. उसके बाद दरवाजे को जैसे-तैसे खोलकर उसे नीचे उतर गया. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

क्या कहना है पुलिस का

पुलिस को छात्र के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है. इसमें छात्र ने लिखा है कि वह पढ़ाई से परेशान आ चुका है. मम्मी पापा मैं आपके पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता और तनाव में आकर खुदकुशी कर रहा हूं. उसने लिखा है कि मेरी इस सुसाइड में किसी का कोई दोष नहीं है.एसीपी अरविंद कुमार ने बताया कि छात्र की आत्महत्या करने के बाद उसके परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है. पुलिस इस मामले की आत्महत्या के अलावा दूसरे बिंदुओं से भी जांच कर रही है.

