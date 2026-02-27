विज्ञापन
विशेष लिंक

हत्या, रंगदारी समेत 18 मुकदमे... यूपी STF ने 50 हजार के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में किया ढेर

UP Crime News: यूपी एसटीएफ को बदमाश पवन उर्फ लल्लू के पास से काफ़ी संख्या में कारतूस और असलहे बरामद हुए हैं. मुठभेड़ के दौरान मौके से बरामद हुई 9 MM पिस्टल 2016 में थाना बिसरख गौतमबुद्ध नगर में एक कांस्टेबल मोनू धीमन से लूटी गई थी, जो उस समय एडीजे की पीएसओ ड्यूटी में तैनात थे .

Read Time: 3 mins
Share
हत्या, रंगदारी समेत 18 मुकदमे... यूपी STF ने 50 हजार के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में किया ढेर
आगरा में 50 हजार का इनामी बदमाश ढेर.
  • उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गाजियाबाद के बदमाश पवन उर्फ लल्लू को मुठभेड़ में ढेर कर दिया
  • लल्लू पर हत्या और रंगदारी सहित कुल अठारह मुकदमे दर्ज थे. उस पर पचास हजार का इनाम भी घोषित था
  • लल्लू रणदीप भाटी-अमित कसाना गैंग का शूटर था और दिल्ली में हत्या के एक मामले में भी जेल जा चुका था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ लगातार शिकंजा कस रही है. यूपी एसटीएफ ने अब 50 हज़ार के इनामी बदमाश पवन उर्फ लल्लू को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. बुरी तरह घायल हालत में उसे गिरफ्तार किया गया था, अस्पताल में उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. लल्लू गाजियाबाद का रहने वाला था. वह रणदीप भाटी-अमित कसाना गैंग का शूटर रह चुका है. उस पर हत्या के चार, रंगदारी के दो मुकदमों समेत कुल 18 मुकदमे दर्ज थे. दिल्ली में हत्या के एक मामले में कल्लू पर एक लाख का इनाम घोषित था. इस मामले में वह जेल भी जा चुका था. लल्लू पिछले साल ही जेल से बाहर आया था. उसके बाद से वह बड़े स्तर पर रंगदारी मांगने का काम कर रहा था.

ये भी पढ़ें- अदालत से बरी होना, क्या अरविंद केजरीवाल के लिए राजनैतिक संजीवनी का काम करेगी?

मुठभेड़ में बदमाश लल्लू गंभीर रूप से हुआ था घायल

बदमाश पवन उर्फ लल्लू के खिलाफ यूपी एसटीएफ की यह मुठभेड़ आगरा के थाना एकता क्षेत्र में नोएडा यूनिट और आगरा पुलिस के साथ मिलकर हुई. इस दौरान इनामी बदमाश लल्लू गंभीर रूप से घायल हो गया था. इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजा गया था. बदमाश पवन उर्फ लल्लू कमिश्नरेट आगरा के थाना ताजगंज के रंगदारी के मुकदमे में वांछित चल रहा था. उस पर पचास हज़ार का इनाम घोषित था. पवन पर हत्या और रंगदारी जैसे कई मुकदमे दर्ज थे. साल 2021 में हत्या के मामले में उस पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. उसे जेल भी भेजा गया था. 

Latest and Breaking News on NDTV

लल्लू के पास से कारतूस और असलहे बरामद

यूपी एसटीएफ को बदमाश पवन उर्फ लल्लू के पास से काफ़ी संख्या में कारतूस और असलहे बरामद हुए. मुठभेड़ के दौरान मौके से जो 9 MM पिस्टल बरामद हुई है वो 2016 में थाना बिसरख गौतमबुद्ध नगर में एक कांस्टेबल मोनू धीमन से लूटी गई थी, जो उस समय एडीजे की पीएसओ ड्यूटी में तैनात थे . इस मामले में थाना बिसरख में केस पंजीकृत है.

जानकारी के मुताबिक, जेल में रहने के दौरान वह हरियाणा के कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग के संपर्क में आ गया था . साल 2025 जेल से छूटते ही उसने बड़े पैमाने पर रंगदारी मांगना शुरू कर दिया था. वह हिमांशु भाऊ गैंग के साथ मिलकर दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में था. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Crime News, UP STF, UP Encounter, Pawan Arrested, Agra Encounter
Get App for Better Experience
Install Now