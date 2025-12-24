मिस्ड कॉल से पशु व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश, भाई बहन ने मिलकर रची साजिश

एक मिस्ड कॉल ने एक पशु व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसा दिया. मेरठ के एक भाई-बहन ने मिलकर हापुड के एक पशु व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाया. उसे मेरठ बुलाया गया. वहां उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई. व्यापारी नहीं माना तो उसे बंधक बना लिया गया. बाद में पशु व्यापारी के दोस्त और स्थानीय लोगों ने उसे मुक्त कराया. हंगामा बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने आरोपी भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया है.

भाई बहन ने कैसे रची साजिश

पुलिस की गिरफ्त में आई महिला और उसका भाई अंकित बेहद शातिर हैं. भाई-बहन ने कुछ दिन पहले एक साजिश के तहत हापुड के पशु व्यापारी शानू के मोबाइल फोन पर मिस्ड कॉल दी थी. पशु व्यापारी ने कॉल बैक की. इसके बाद बातचीत का दौर चला. इसके बाद महिला ने पशु व्यापारी शानू को मेरठ के लोहिया नगर थाना इलाके के लोहियानगर में एक मकान पर बुलाया. जब दोनों संबंध बना रहे थे तो महिला के भाई अंकित ने दोनों की वीडियो बना लिया. इसके बाद उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई. पशु व्यापारी से 10 लाख रुपये मांगे गए, न देने पर उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई. बात आकर सात लाख पर अटक गई.ट

क्या कहना है पुलिस का

एएसपी, शहर कोतवाली अंतरिक्ष जैन ने बताया कि पशु व्यापारी ने अपने एक साथी को भी मौके पर बुलाया. इसके बाद पता चला कि शान को आरोपी महिला और उसके भाई अंकित ने दोस्तों की मदद से बंधक बना रखा है. हंगामा बढ़ने पर स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर पशु व्यापारी को मुक्त कराया. हंगामा बढ़ने पर पुलिस पहुंची. इस मामले में सागर भारती नाम के एक हिस्ट्रीशीटर का नाम भी सामने आया है. सागर ने महिला को एक साजिश के तहत ही मकान की चाबी सौंपी थी. सागर ने ही पशु व्यापारी का नंबर दिया था. इससे लगता है कि पूरी योजना बनाकर पशु व्यापारी को फंसाया गया था. पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि इन लोगों के खिलाफ इस तरह के मामले कहीं और भी दर्ज हैं क्या. सागर और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार की गई महिला शादी-सुदा है. उसके दो बच्चे हैं और उसकी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है. उन्होंने बताया कि महिला अपने बच्चों के साथ मायके में ही रहती है.

