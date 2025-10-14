विज्ञापन
शोकसभा में अच्छा आदमी बता दिया जाऊंगा...वाई श्रेणी की सुरक्षा ठुकराते हुए आजम खान

23 महीने जेल में बिताने के बाद आजम खान जमानत पर रिहा हुए हैं. पुलिस प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को फिर से बहाल करने का फैसला किया है. पुलिस प्रशासन के अनुसार आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत गार्ड और गनर तैनात किए गए हैं.

  • आजम खान ने वाई श्रेणी की सुरक्षा लेने से लिखित जानकारी न मिलने के कारण इनकार किया है
  • आजम खान ने सुरक्षा में लगे जवानों के लिए गाड़ी और तेल की व्यवस्था न होने का हवाला भी दिया
  • आजम खान जमानत पर रिहा हुए हैं, पुलिस प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को फिर से बहाल करने का फैसला किया है.
रामपुर:

समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व यूपी कैबिनेट मंत्री आजम खान ने वाई श्रेणी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है. उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि उन्हें इसकी लिखित जानकारी ही नहीं है कि उन्हें सुरक्षा मिली है. उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को वापस लौटने के लिए कह दिया है. आजम खान ने कहा कि कैसे यकीन किया जाए कि खाकी वर्दी पहने हुए और हाथों में हथियार लिए लोग यूपी सरकार के ही मुलाज़िम हैं. उन्होंने अपने आर्थिक हालात का भी हवाला देते हुए कहा कि सुरक्षा में लगे जवानों के लिए गाड़ी मुहैया करा सकूं.

आजम खान ने क्या कुछ कहा

आजम खान ने दावा किया कि वाई श्रेणी में गाड़ी और तेल सुरक्षा देने वाले को मुहैया कराना होता है, लेकिन वो उन्हें नहीं दिया गया है. ऐसे में गाड़ी और तेल के खर्च और लिखित में सुरक्षा की जानकारी उन्हें नहीं मिलती, तब तक सुरक्षा नहीं लेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि मुर्गी चोरी के मामले में वो सजायाफ्ता हैं और सजायाफ्ता को सुरक्षा देकर कब वापस ले ली जाए, इसका भरोसा नहीं है. उन्होंने तंज करते हुए कहा कि शहर लूटने वालों को भारत सरकार के कमांडो मिले हुए हैं.

शोकसभा में अच्छा आदमी बता दिया जाऊंगा...

ऐसे में कम से कम इस मुर्गी चोर को उतनी सुरक्षा मिले, जितने उनके विरोधियों को दी गई है. उन्होंने कहा कि चेक-अप कराने दिल्ली जाना होता है तो मैं अकेले ही जाता हूं. इससे क्या ही फर्क पड़ेगा अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाए. यही होगा कि संसद और विधानसभा की शोकसभा में अच्छा आदमी बता दिया जाऊंगा. आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. लंबे समय तक कानूनी उलझनों और जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए आजम खान की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

Azam Khan, Azam Khan Security, Azam Khan Rejected Security
