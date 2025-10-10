समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पार्टी में रहेंगे या किसी पार्टी का दामन थामेंगे, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. सपा मुखिया अखिलेश यादव जानते हैं कि आजम खान के जाने से उन्‍हें नुकसान होगा. शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव बुधवार को आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे. सपा नेता आजम खान के घर पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई. इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने आजम खान को समाजवादी पार्टी का दरख्त बताया. लेकिन आजम खान ने इस मुलाकात के बाद मायावती की तारीफ कर, लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है. आजम खान के बयान से लग रहा है कि यूपी की सियासत में पिक्‍चर अभी बाकी है.

अखिलेश ने आजम को बताया- सपा का दरख्‍त



अखिलेश यादव ने आजम खान के रामपुर स्थित आवास पर मिलकर उनका हाल-चाल जाना. उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं. हमारा साथ हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा. हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे. हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही. उन्होंने कहा कि पुराने नेताओं और नेताजी के साथ के लोगों की बात ही अलग है.' इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि सबकुछ ठीक है. अखिलेश और आजम खान के बीच बातचीत बहुत अच्‍छी रही.

आजम खान ने की मायावती की तारीफ

हालांकि, आजम खान ने अखिलेश यादव से मुलाकात के तुरंत बाद बसपा प्रमुख मयावती की तारीफ कर समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है. बसपा प्रमुख मायावती के बारे में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा, 'वो बड़े जनसमूह की नायक हैं. हम उनका सम्मान करते हैं और अगर मीडिया के माध्यम से उन्हें कोई ऐसी खबर मिली है, जिससे उन्हें तकलीफ हुई है, तो मुझे इसका अफसोस है. अगर मुझे उनसे मिलना ही होता, तो यह सिर्फ राजनीतिक कारणों से नहीं होता. हम नैतिक या सामाजिक जरूरतों के लिए मिल सकते थे. जब भी जरूरत होती, हम मिल सकते थे. मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे मुझे ठेस पहुंचे.'

#WATCH | Rampur, Uttar Pradesh: On BSP chief Mayawati, Samajwadi Party leader Azam Khan says, "...We respect her and if she has received any news through the media that has caused distress, I regret it... If I had to meet her, it wouldn't have been just for political reasons. We… pic.twitter.com/hDJfwjEkKV — ANI (@ANI) October 9, 2025

अखिलेश और आजम के रिश्‍तों में दरार!

आजम खान और अखिलेश यादव के बीच तकरार की खबरें काफी समय से सुनी जा रही हैं. अखिलेश पर ये आरोप लगता रहा है कि उन्‍होंने मुश्किल समय में आजम खान का साथ नहीं दिया. आजम खान जब जेल में थे, तब अखिलेश ने उन्‍हें बाहर निकालने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किये. तब से ही ये अटकलें लगने लगी थीं कि आजम खान समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं. आजम खान जब जेल से बाहर आए, तो यह संभावना जताई गई कि वह अब आजम, बसपा में शामिल हो सकते हैं. हालांकि, आजम खान ने अभी तक अपने पत्‍ते नहीं खोले हैं. लेकिन आजम के बयानों से संकेत जरूर मिल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है.

