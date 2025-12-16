रामपुर जेल में बंद आजम खान की पत्नी-बेटे और बहन से नहीं हुई मुलाकात, जानिए वजह

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम खान 17 नवंबर से रामपुर जिला कारागार में बंद है. उन से मिलने दूसरी बार आजम खान की पत्नी डॉ तंजीन फातिमा, बहन निखत अफलाक और बड़े बेटा अदीब आजम खान रामपुर जीका जेल पहुंचे थे. तकरीबन 1 घंटे बाद जेल से बाहर निकली आजम खान की पत्नी डॉ तंजीन फातिमा नें कहा कि मुलाकात नहीं हुई.

अब सवाल है आखिर क्यों नहीं हुई मुलाकात? यह पूछने पर उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला ने उधर से इनकार कर दिया और आजम खान से भी मुलाकात नहीं हुई. यह कह कर आजम खान की पत्नी, बहन और बेटे गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए.

जेल में मुलाकात के लिए जाती पत्नी बहन और बेटा

