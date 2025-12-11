रामपुर की अदलात ने आजम खान को दी बड़ी राहत, 2017 के इस मामले से किया बरी

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. अदालत ने गुरुवार को उन्हें एक मामले में बरी कर दिया. यह मामला भारतीय सेना पर दिए विवादित बयान का था. यह मामला उन पर 2017 में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था.

रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. आजम खान को अदालत ने सेना के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले से बरी कर दिया है. साल 2017 में सेना पर विवादित बयान के मामले में बीजेपी नेता नेता और रामपुर के नगर विधायक आकाश सक्सेना ने 2017 में रामपुर के सिविल लाइंस पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

