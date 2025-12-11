विज्ञापन
रामपुर की अदलात ने आजम खान को दी बड़ी राहत, 2017 के इस मामले से किया बरी

रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए अदालत ने 2017 में भारतीय सेना पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को बरी कर दिया है.

रामपुर:

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. अदालत ने गुरुवार को उन्हें एक मामले में बरी कर दिया. यह मामला भारतीय सेना पर दिए विवादित बयान का था. यह मामला उन पर 2017 में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था.

रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. आजम खान को अदालत ने सेना के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले से बरी कर दिया है. साल 2017 में सेना पर विवादित बयान के मामले में बीजेपी नेता नेता और रामपुर के नगर विधायक आकाश सक्सेना ने 2017 में रामपुर के सिविल लाइंस पुलिस थाने में  मामला दर्ज कराया था. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

Rampur News, Samajwadi Party, Azam Khan, Indian Army
