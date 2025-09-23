विज्ञापन
Akhilesh Yadav On Azam khan: आजम के जेल से निकलते ही क्या बोले अखिलेश यादव, बयान के सियासी मायने भी समझिए

उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान के जेल से बाहर आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है. सबकी नजर उनके अगले कदम पर है.

Akhilesh Yadav On Azam khan: आजम के जेल से निकलते ही क्या बोले अखिलेश यादव, बयान के सियासी मायने भी समझिए
  • आजम खान लगभग दो साल बाद सीतापुर जिला कारागार से रिहा होकर यूपी की सियासी फिजा में हलचल पैदा कर दी है
  • SP के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम की रिहाई का स्वागत करते हुए कहा कि आने वाले समय में सभी मुकदमे खत्म होंगे
  • अखिलेश ने कहा कि अगर एसपी की सरकार बनी तो आजम पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे और उनका राजनीतिक समर्थन रहेगा
लखनऊ:

यूपी की राजनीति के दिग्गज आजम खान के जेल से बाहर निकलते ही राज्य की सियासी फिजा गरमा गई है. आजम के जेल से बाहर निकलने का समाजवादी पार्टी (एसपी) के मुखिया अखिलेश यादव ने स्वागत किया है. उन्होंने दावा किया कि आजम पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जल्द ही उनपर से सारे केस खत्म होंगे. दरअसल, आजम खान यूपी में मुस्लिमों के बड़े चेहरे हैं और एसपी की सियासत में मुसलमान बेहद अहम हैं. 

दरअसल, आजम के जेल से निकलने के पहले से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई दूसरा सियासी रास्ता तलाश सकते हैं. लेकिन अखिलेश के बयान के बाद देखना दिलचस्प होगा कि आजम का अगला कदम क्या होगा. अखिलेश यहीं नहीं रुके उन्होंने तो यहां तक कहा अगर सूबे में एसपी की सरकार बनेगी तो हम आजम पर दर्ज सारे मुकदमे वापस लेंगे. अखिलेश के बयान को आजम की तरफ सियासी हाथ बढ़ाना माना जा रहा है. 

अखिलेश यादव ने क्या-क्या कहा? 

अखिलेश यादव ने कहा कि आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी हमलोगों के साथ है और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है, आज तो इतनी खुशी का समय है. आज ही उनको न्याय मिला. मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय उनके सारे मुकदमे खत्म होंगे. समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए बल्कि डेप्युटी सीएम के भी केस वापस लिए हैं. तमाम बीजेपी नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं. समजावादी सरकार बनने पर जितने झूठे मुकदमे आजम खान पर वो सब मुकदमे वापस लेने का काम सरकार में होगा.

आजम खान सपा के लिए क्यों हैं जरूरी? 

लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में अल्पसंख्यकों ने जमकर एसपी का साथ दिया था. अगर आजम एक बार फिर पूरी ताकत के साथ एसपी के साथ जुड़ते हैं तो अखिलेश के लिए 2027 का रास्ता थोड़ा आसान माना जा सकता है. लेकिन आजम ने जेल से निकलने के बाद न तो मीडिया से बात की और न ही कोई संकेत छोड़े.

अब आजम आगे क्या रुख अपनाते हैं इसपर सियासी पंडितों की नजर होगी. आने वाले कुछ दिन यूपी की राजनीति में दांव पेच वाला रहने वाला है. आजम के करीबी शिवपाल सिंह यादव ने भी दावा किया है कि आजम किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाने वाले हैं. अखिलेश ने अपने बयान के जरिए अपने पिता मुलायम सिंह यादव के करीबी आजम खान की तरफ एक बार फिर से हाथ बढ़ाया है, अब सारी नजरें आजम की तरफ हैं.

2 साल बाद जेल से बाहर आए आजम खान

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आज़म खान मंगलवार को सीतापुर जिला कारागार से करीब दो साल बाद रिहा हो गए. सीतापुर जिला कारागार के अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि सपा नेता आज़म खान की कारागार से रिहाई हो गई. 

ख़ान काला चश्मा पहने हुए कार की अगली सीट पर बैठकर जेल से बाहर आए. मीडिया ने आज़म खान का बयान लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने वाहन को चारों ओर से घेर लिया, इसलिए आज़म खान की कोई भी बात सुनने को नहीं मिली. 

Azam Khan Release, Akhilesh Yadav Statement
