बसपा में शामिल होने की अटकलों पर आजम खान ने दिया जवाब, अखिलेश यादव का भी आया रिएक्शन

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए शायराना अंदाज में कहा, "पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है."

  • समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान सीतापुर जेल से रिहा होकर पत्रकारों से मिले और आभार जताया.
  • आजम खान ने बसपा में शामिल होने की अटकलों पर स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं दिया और बातचीत से इनकार किया.
  • उन्होंने बताया कि रिहाई के बाद वे अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और इलाज करवाकर आगे की रणनीति तय करेंगे.
सीतापुर:

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान आज जेल से रिहा हुए हैं. बसपा में जाने के सवाल पर कहा कि यह तो अनुमान लगाने वाले बताएं. मेरी तो जेल में किसी से बात भी नहीं हुई है. सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां ने सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में वहां पहुंचने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है.

'पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है...'

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए शायराना अंदाज में कहा, "पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है." जब उनसे बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वह इस पर कुछ नहीं कह सकते. उन्होंने आगे बताया कि वह फिलहाल अपना इलाज करवाएंगे और अपनी सेहत पर ध्यान देंगे. इसके बाद ही वह तय करेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है.

'मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया...'

एक सवाल पर पूर्व मंत्री आजम खान ने कहा कि बदले की राजनीति तब शुरू होती है जब मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया हो. मैंने सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया है. मैंने अपनी कलम से कोई अन्याय नहीं होने दिया. कोई यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने किसी के साथ अन्याय किया है.

जो ‘इंसाफ' में ऐतबार करते हैं... अखिलेश यादव
उधर, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा कि आजम खान की रिहाई उनके और उनके परिवार और हम सब के साथ-साथ, उन सब लोगों के लिए राहत और खुशी की बात है जो ‘इंसाफ' में ऐतबार करते हैं. न्याय में विश्वास को बनाए रखने के लिए अदालत का दिल से शुक्रिया. उन्होंने लिखा कि आज फर्जी मुकदमे करने वालों को भी ये सबक मिल गया है कि हर ‘झूठ' की एक मियाद होती है और हर ‘साजिश' की भी. जो लोग सामाजिक सौहार्द के प्रतीक होते हैं, भाजपा को वो कभी अच्छे नहीं लगते हैं.

आजम खां को करीब दो साल बाद सीतापुर जेल से रिहा किया गया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘जिस तरह मुख्यमंत्री जी (योगी आदित्यनाथ) ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं. न सिर्फ अपने बल्कि उप मुख्यमंत्री (केशव प्रसाद मौर्य) और तमाम भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) नेताओं के मुकदमे भी वापस लिए गए हैं, उसी तरह सपा की सरकार आई तो आजम खां साहब पर दर्ज सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे.''

उन्होंने कहा, ‘‘सपा नेता आजम खां साहब की रिहाई हो चुकी है. इसके लिए मैं अदालत का धन्यवाद देना चाहता हूं. हमें पहले से भरोसा था कि अदालत न्याय करेगी. हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा नहीं लगाया जाएगा. भाजपा सरकार, रामपुर के विधायक (आकाश सक्सेना), भाजपा के अन्य नेता और वह अधिकारी, जिसे बार-बार विस्तार मिला है. अब अन्याय नहीं करेंगे.''

