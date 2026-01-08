बताइए किस बूथ पर SIR में गड़बड़ी हुई...अखिलेश यादव पर बरसे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक

पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने SIR को लेकर सरकार और चुनाव आयोग को घेरा है. अब बीजेपी नेता और उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा अखिलेश यादव का डर स्वाभाविक है,वह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दाल नहीं गलेगी. बृजेश पाठक ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा समाजवादी पार्टी के गुंडाराज को जंगल राज को उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे कभी माफ नहीं करेंगे.

पुरानी बात याद दिलाते हुए बृजेश पाठक ने कहा बिहार मे SIR के बाद चुनाव हुए. मीडिया से मालूम चला कि 65 लाख फेक मतदाता थे. एक भी कंप्लेंट चुनाव आयोग को नहीं मिली. निष्पक्ष पारदर्शिता पूर्ण चुनाव हुए राजद के जंगल राज को बिहार वालों ने नकार दिया. बिहार की बात करते हुए अखिलेश को निशाने पर लेटे हुए बृजेश पाठक ने कहा अखिलेश भी बिहार में तेजस्वी और राहुल गांधी के गलबहियां करते हुए फिर रहे थे. केवल अपना चेहरा छुपाने के लिए अखिलेश यादव इस तरीके की बयानबाज़ी कर रहे हैं.

बताइए किस बूथ पर SIR में गड़बड़ी हुई?

अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए बृजेश पाठक ने कहा कि वह बताएं कि किस बूथ पर गड़बड़ियां है और चुनाव आयोग ने कोई अंतिम मतदाता सूची नहीं जारी की है. चुनाव आयोग ने संविधान के मुताबिक SIR करते हुए ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है और आपत्तियां मांगी है.

चुनाव आयोग ने कर रखी है अपील की व्यवस्था

अखिलेश यादव के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में वोट काटने के आरोप पर बृजेश पाठक ने कहा कि वह खुद भी बूथ पर जाएंगे और देखेंगे किसका नाम जुड़ा है और किसका काटा गया है. अगर ऐसा कोई मिलता है जिसका नाम कट गया है तब भी चुनाव आयोग ने व्यवस्था दे रखी है. फॉर्म 6, 7, 8, है. 6 नंबर जोड़ने के लिए सात नंबर काटने के लिए और आठ नंबर पता परिवर्तित करने के लिए है.

SIR पहली बार नहीं हो रहा है SIR कई वर्षों बाद हो रहा है इसमें कई सारे मृतक हो सकते हैं. घुसपैठियों हो सकते हैं. मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में नाबालिग हो सकते हैं. ऐसे भी हो सकते हैं जो दो जगह मतदाता हों. चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप कार्यकर्ता काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों को बात बतानी चाहिए कि बूथ पर कितने वोट कटे हैं. बृजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव की बौखलाहट यह है कि आने वाले चुनाव में उनको हार दिख रही है.