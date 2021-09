अब Google Pay ऐप पर भी खोल सकेंगे FD, जानें कितना मिलेगा ब्याज और कैसे खुलेगा अकाउंट

- - ये भी पढ़ें - -

दो मिनट में कैसे बनाएं FD

-सबसे पहले अपने गूगल-पे ऐप को ओपन करने के बाद नीचे की ओर स्क्रोल करते हुए बिजनेस एंड बिल्स ऑप्शन पर क्लिक करें.

- इसके बाद ‘Equitas SFB' के लोगो पर क्लिक करें या फिर गूगल पे पर Equitas सर्च करें.

- ‘Equitas SFB' के लोगो पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर एक Equitas small finance Bank by Setu लिखा हुआ नजर आएगा.

- Get Started ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आएगा कि open FD in 2 minutes और एक साल की एफडी पर मिलने वाले ब्याज की दर नजर आएगी. उसके नीचे invest now के ऑप्शन पर क्लिक करें.

- उसके बाद स्क्रीन पर फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े कई सारे ऑप्शन स्क्रीन पर दिखेंगे.

- एफडी के लिए राशि फिक्स करने के बाद Create FD का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद सीनियर सिटीजन और एफडी की राशि और समय को लेकर कन्फर्मेशन लिया जाएगा.

- फिर केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जिसमें आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पिन कोड की जानकारी देनी होगी.

- पूरा प्रोसेस होने के बाद फिक्स्ड डिपॉजिट की कॉपी यूजर को Equitas small finance Bank द्वारा भेज दी जाएगी.

15 करोड़ एक्टिव यूजर

भारत में निवेश के लिए लोग फिक्स्ड डिपॉजिट पर भरोसा करते हैं, इसलिए Google Pay के द्वारा एफडी फैसिलिटी को ऐप पर जोड़ा गया है. शुरुआत में यूजर्स को एफडी के लिए 3.5 से 6.35 प्रतिशत तक ब्याज दिया जाएगा. इंस्टेंट पेमेंट ऐप को लेकर हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गूगल पे के 15 करोड़ एक्टिव यूजर हैं.