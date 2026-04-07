IPL टिकट के नाम पर ठगी, 'VIP ऑफर' के चक्कर में युवक ने गंवाए 1.46 लाख रुपये, जानें क्या है टिकट बुक करने का सही तरीका

IPL Ticket Fraud: बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां रहने वाला एक 25 साल का टेक प्रोफेशनल IPL मैच देखने के लिए टिकट खरीदना चाहता था. इसी दौरान उसे इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन दिखा, जिसमें सस्ते टिकट के साथ 'VIP बेनिफिट' का ऑफर दिया जा रहा था. युवक ने सोचा कि उसे अच्छा ऑफर मिल रहा है, इसलिए उसने तुरंत संपर्क किया. सामने वाले व्यक्ति ने खुद को स्टेडियम का सीनियर अधिकारी बताया और भरोसा दिलाया कि टिकट पूरी तरह असली है. साथ ही खाने के कूपन और खास सुविधाओं का भी लालच दिया गया.

शुरुआत में युवक ने दो टिकट खरीदे, जिनकी कीमत करीब 3700 रुपये प्रति टिकट थी. इसके बाद ठग ने नए-नए बहाने बनाकर पैसे मांगने शुरू कर दिए. ठग ने युवक से 'रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट' के नाम पर पैसे मांगे,'आईडी कार्ड' बनाने के लिए अलग चार्ज लिया, इसके अलावा 'फूड कूपन' और VIP सुविधा के लिए भी अतिरिक्त रकम ली. इधर, युवक को लगा कि ये सभी चार्ज जरूरी हैं, इसलिए उसने पैसे भेज दिए. उसने कई बार में पेमेंट किया. जब उसकी लिमिट खत्म हो गई, तो उसने अपनी मां के अकाउंट से भी पैसे ट्रांसफर किए. इस तरह कुल मिलाकर उसने करीब 1.46 लाख रुपये दे दिए.

इन सब के बाद ठग ने एक फर्जी ईमेल भेजकर टिकट कन्फर्म होने की बात कही और स्टेडियम के गेट नंबर 10 पर आने को कहा. युवक वहां पहुंचा, लेकिन उसे कोई टिकट नहीं मिला. उसने कई बार कॉल और मैसेज किए, लेकिन ठग ने पैसे वापस नहीं किए. उल्टा और पैसे मांगने लगा. तब जाकर युवक को समझ आया कि वह ठगी का शिकार हो चुका है. इसके बाद उसने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाई.

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ऐसी ठगी से बचने के लिए हमेशा सही प्लेटफॉर्म से टिकट खरीदना जरूरी है. IPL टिकट के लिए केवल भरोसेमंद ऐप और वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें. आप टीम की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं. इसके अलावा BookMyShow या District ऐप पर भी ये सुविधा दी जाती है.

बुकिंग कैसे करें?

IPL टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट खोलें.

अपनी पसंद का मैच चुनें.

स्टेडियम में सीट और कैटेगरी सिलेक्ट करें.

सुरक्षित पेमेंट गेटवे से भुगतान करें.

टिकट आपको QR कोड या ई-टिकट के रूप में मिलेगा.

इस तरह आप सुरक्षित तरीके से सही टिकट बुक कर सकते हैं.

ध्यान रखें कभी भी सोशल मीडिया पर दिखने वाले सस्ते या VIP ऑफर पर भरोसा न करें. किसी भी अनजान व्यक्ति को सीधे पैसे न भेजें. अगर कोई बार-बार अलग-अलग चार्ज मांग रहा है, तो सावधान हो जाएं. इसके अलावा हमेशा टिकट की बुकिंग का स्क्रीनशॉट और ईमेल चेक करें, शक होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करें. याद रखें, सही जानकारी और सतर्कता ही आपको ठगी से बचा सकती है.