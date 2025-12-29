विज्ञापन
भारत में एप्पल का धमाका, iPhone 16 बना देश का No. 1 स्मार्टफोन, चीन को लगा बड़ा झटका

iPhone 16 No 1 smartphone in India: एप्पल की यह छलांग भारत की बढ़ती परचेसिंग पावर के बारे में बताता है. चीन पर निर्भरता कम कर भारत अब एप्पल के वैश्विक साम्राज्य का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है.

  • iPhone 16 भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया, जिसने बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन को पीछे छोड़ दिया
  • एप्पल ने भारत में साल 2025 के पहले 11 महीनों में लगभग 65 लाख iPhone 16 यूनिट्स की बिक्री की है
  • iPhone 16 की शुरुआती कीमत करीब 60 हजार रुपये है, जो बजट फोन से पांच गुना अधिक है
iPhone 16 No 1 smartphone in India: भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल (Apple) के आईफोन (iPhone) ने धूम मचा दी. प्रीमियम सेगमेंट के इस बेताज बादशाह ने अब बजट सेगमेंट के दबदबे को भी खत्म कर दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 16 भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है, जिसने किफायती स्मार्टफोन्स को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है.

आंकड़ों में एप्पल की बादशाहत

  • काउंटरप्वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 के पहले 11 महीनों में एप्पल ने भारत में सफलता के नए कीर्तिमान रचे हैं-
  • एप्पल ने इस पीरियड में करीब 65 लाख iPhone 16 यूनिट्स बेचे.
  • चीन की वीवो का सबसे पॉपुलर बजट मॉडल Y29 5G (47 लाख यूनिट्स) दूसरे स्थान पर खिसक गया है.
  • सिर्फ आईफोन 16 ही नहीं, बल्कि आईफोन 15 भी 33 लाख यूनिट्स की बिक्री के साथ टॉप 5 की लिस्ट में बरकरार है.

तीन गुना महंगी कीमत, फिर भी नंबर 1

यह खबर इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि वीवो के बजट फोन की कीमत जहां लगभग 14,000 रुपये है, वहीं iPhone 16 की शुरुआती कीमत ही 60,000 रुपये है. इससे पता चलता है कि भारतीय ग्राहक अब एंट्री-लेवल फोन के बजाय प्रीमियम अनुभव पर फोकस कर रहे हैं.

भारत में अब केवल जरूरत के लिए नहीं, बल्कि एस्पिरेशन के लिए फोन खरीदे जा रहे हैं. नो-कॉस्ट EMI और आसान बैंक ऑफर्स ने महंगे आईफोन को आम आदमी की पहुंच में ला दिया है.

बिक्री की क्या रहीं बड़ी वजह

  • आसान फाइनेंसिंग

नो-कॉस्ट EMI, भारी कैशबैक और आकर्षक बैंक स्कीम्स ने खरीदारी को आसान बनाया.

  • रिटेल पर फोकस 

बेंगलुरु, पुणे और नोएडा में नए एप्पल स्टोर खुलने से ग्राहकों का भरोसा और ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ी है.

  • लोकल मैन्युफैक्चरिंग

मेक इन इंडिया के तहत अब हर 5 में से 1 आईफोन भारत में ही असेंबल हो रहा है, जिससे सप्लाई चेन मजबूत हुई है.

भारत बना एप्पल का एक्सपोर्ट हब

एप्पल अब भारत को केवल बाजार नहीं, बल्कि अपने ग्लोबल प्रोडक्शन सेंटर के रूप में देख रहा है. नवंबर में भारत से 2 अरब डॉलर के आईफोन एक्सपोर्ट किए गए. कंपनी ने पहली बार भारत में अपने सबसे महंगे प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स का निर्माण शुरू किया है.

ग्लोबल रेवेन्यू

ग्लोबल रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में एप्पल इंडिया ने घरेलू बिक्री में 9 अरब डॉलर का रिकॉर्ड बनाया.

एप्पल की यह छलांग भारत की बढ़ती परचेसिंग पावर के बारे में बताता है. चीन पर निर्भरता कम कर भारत अब एप्पल के वैश्विक साम्राज्य का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है.

